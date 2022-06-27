سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر- سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022، شهدت صباح اليوم الثلاثاء، في دولة الجزائر بعض العملات الأجنبية ارتفاعا في عملية صرفها، وخاصة وأن الدولار الأمريكي يشهد في هذه الفترة ارتفاعاً في قيمة صرفه مقابل كافة العملات المحلية لكافة الدولار العربية، لذلك سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن سعر صرف الدولار في الجزائر اليوم الثلاثاء، وذلك حرصاً من فريق العمل على توفير الجهد والوقت لدى المتابع العربي والجزائري تحديداً خاصة المتعلقة أعماله بالقيمة المالية للعملة الجزائرية وصرفها مقابل العملات الأجنبية وأبرزها الدولار واليورو.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

فقد ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر هامشيا خلال تداولات أمس الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022، لدى البنك المركزي، بينما استقر في السوق السوداء.

وشهد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ارتفاعا طفيفا، مسجلًا 153.46 دينار للشراء، و153.53 دينار للبيع مقابل 153.41 دينار للشراء، و153.44 دينار للبيع خلال تعاملات أمس، بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

بينما استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند مستوى 190.01 دينار للشراء، و192.12 دينار للبيع، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وبقي سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 145.88 دينار للشراء، و145.82 دينار للبيع.

كما ثبت سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 178.66 دينار للشراء، و178.72 دينار للبيع مقابل 177.66 دينار للشراء، و177.75 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) هامشيا، ليسجل 220.87 دينار للشراء، و223.32 دينار للبيع مقابل 220.76 دينار للشراء، و223.21 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 38.85 دينار للشراء، و38.86 دينار للبيع.

واستقر أيضًا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 47.96 دينار للشراء، و48.50 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.69 دينار للشراء، و39.7 دينار للبيع.

سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

فيما استقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 475.1 دينار للشراء، و476.39 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 587.29 دينار للشراء، و593.81 دينار للبيع.

سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري