كم سعر جرام الذهب مقابل الجنيه السوداني في تعاملات الثلاثاء 28 يونيو 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان مساء تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تزامنًا مع صعود الأسعار في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السودان

و بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم، 26.908 ألف جنيه (58.81 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى نحو 23.545 ألف جنيه (51.46 دولار).

كما ارتفع هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 20.182 ألف جنيه (44.11 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.697 ألف جنيه (34.31 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان، بتعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى نحو 836.852 ألف جنيه (1829 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 188.364 ألف جنيه (411.70 دولار).

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم مدعومة من أنباء عن تخطيط بعض الدول الأوروبية لحظر واردات المعدن الثمين من روسيا ضمن سلسلة عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا، مما زاد من مخاوف انخفاض المعروض من الذهب وعزز ارتفاع الأسعار.