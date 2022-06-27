سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء-سعر الدولار اليوم في سوريا، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي.

وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية، فقد تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا على نحو طفيف بداية تداولات أمس الإثنين 27 يونيو/حزيران 2022 بالسوق الموازية "غير الرسمية".

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3965 ليرة للشراء، و4000 ليرة للبيع، مقابل 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع أمس الأحد، بحسب منصة "sp-today.com" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا.

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

وتلقي دمشق باللائمة على العقوبات الغربية في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد حيث أدى انهيار قيمة العملة إلى زيادات كبيرة في الأسعار، ما جعل المواطنين يكابدون في سبيل توفير الأغذية والسلع الأساسية الأخرى.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

وتراجع سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4181 ليرة للشراء، و4223 ليرة للبيع، مقابل 4192 ليرة للشراء، و4234 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، ليسجل 4853 ليرة للشراء، و4906 ليرات للبيع، مقابل 4866 ليرة للشراء، و4919 ليرة للبيع أمس

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1055 ليرة للشراء، و1067 ليرة للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1077 ليرة للشراء، و1089 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، إلى نحو 12933 ليرة للشراء و13072 ليرة للبيع، مقابل 12965 ليرة للشراء و13105 ليرات للبيع، أمس.