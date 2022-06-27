ريال مدريد يقرر بيع لاعبه " أسينسيو"

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد بات على استعداد لتلقي العروض المقدمة لضم لاعبه ماركو أسينسيو.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد، بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يشعر أن اللاعب اتخذ قراره بالرحيل، وبالتالي فتح الباب أمام خروجه هذا الصيف، لتجنب فقدانه مجانًا في الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة، أن ميلان يعتبر النادي الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع الجناح الإسباني.



وتتضارب الأنباء حول قيمة ما يطلبه ريال مدريد لبيع أسينسيو، فيقال في إيطاليا إن الريال حدد 20 مليون يورو لبيع اللاعب، بينما في إسبانيا يتمسك الميرنجي بالحصول على 40 مليون يورو.



لكن المشكلة الأكبر التي يواجهها ميلان، هي راتب اللاعب الذي يتقاضى 5 ملايين يورو في الموسم، وهو رقم لن يستطيع النادي توفيره.



ويصر أسينسيو على مغادرة ريال مدريد هذا الصيف، من أجل الحصول على دقائق أكثر للمشاركة قبل انطلاق مونديال قطر.