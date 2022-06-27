تعرفوا على أهم أعراض نقص المغنيزيوم في الجسم

يعتبر نقص المغنيزيوم من الحالات الصحية غير الشائعة، ولكن ترتبط بعض الحالات الصحية بخطر متزايد للإصابة بنقص المغنيزيوم مثل مرض السكري وسوء الامتصاص والإسهال المزمن ومرضى الاضطرابات الهضمية والأشخاص المصابين باضطراب تعاطي الكحول.

إليكم أهم أعراض نقص المغنيزيوم:

تشنج العضلات

تعتبر الرعشات وتشنجات العضلات علامات على نقص المغنيزيوم، وقد تحدث هذه الأعراض نتيجة لتدفق أكبر للكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى زيادة إثارة أعصاب العضلات أو تحفيزها. قد تساعد المكملات الغذائية في تخفيف تشنجات العضلات لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيزيوم، ومع ذلك فقد خلصت إحدى المراجعات إلى أن مكملات المغنيزيوم ليست علاجاً فعالاً لتشنجات العضلات لدى كبار السن. قد يكون لتشنجات العضلات اللاإرادية العديد من الأسباب الأخرى مثل الإجهاد أو الإفراط في تناول الكافيين، وقد تكون أيضاً أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية، أو أحد أعراض مرض عصبي عضلي مثل الحثل العضلي أو التصلب المتعدد أو الوهن العضلي الشديد.

اضطراب في نبضات القلب

عدم انتظام ضربات القلب من أخطر الآثار المحتملة لنقص المغنيزيوم. وقد لا يتسبب ذلك بأضرار تُذكر، لكنه أحياناً يؤدي إلى التسبب بأعراض خطيرة للغاية مثل الدوار وضيق التنفس وألم في الصدر والإغماء والدوخة والعياء. وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو قصور القلب.

ارتفاع ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن نقص المغنيزيوم قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الذي قد يتسبب بالإصابة بأمراض القلب، وخلصت دراسات عدة إلى أن مكملات المغنيزيوم قد تخفض ضغط الدم، خاصة عند البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم. وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الرابط بين ضغط الدم ونقص المغنيزيوم.

هشاشة العظام

هشاشة العظام هي اضطراب يتسم بضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بكسورها، وهناك عوامل عدة تؤثر على خطر الإصابة بهشاشة العظام، بما فيها نقص المغنيزيوم والشيخوخة وقلة ممارسة الرياضة وسوء تناول الفيتامينات "د" و"ك". وقد يؤدي نقص المغنيزيوم إلى إضعاف العظام بشكل مباشر، كما أنه يقلل من مستويات الكالسيوم في الدم وهو اللبنة الأساسية لبناء العظام.

التعب وضعف العضلات

يعتبر الإرهاق أو الضعف الجسدي أو العقلي عرضا آخر لنقص المغنيزيوم. وقد يشعر جميع الأشخاص بالتعب من وقت لآخر وهذا يعني أن هناك حاجة إلى الراحة ولا يعتبر دليلا على نقص المغنيزيوم ما لم تكن مصحوبة بأعراض أخرى. علامة أخرى أكثر تحديدًا لنقص المغنيزيوم هي ضعف العضلات، والذي قد يكون ناجماً عن الوهن العضلي، ويعتقد العلماء أن سبب الضعف هو فقدان البوتاسيوم من خلايا العضلات وهي حالة مرتبطة بنقص المغنيزيوم.

الربو

تكون مستويات المغنيزيوم أقل لدى الأفراد المصابين بالربو مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة. ويعتقد الباحثون أن نقص المغنيزيوم قد يتسبب في تراكم الكالسيوم في العضلات المبطنة للممرات الهوائية في الرئتين، مما يتسبب في انقباض الشعب الهوائية ويجعل التنفس أكثر صعوبة.

اضطرابات نفسية

قد يتسبب نقص المغنيزيوم في الإصابة ببعض الأمراض النفسية مثل اللامبالاة التي تتميز بالخدر العقلي أو قلة العاطفة. كما قد يؤدي النقص المتفاقم إلى الهذيان والغيبوبة. كما لاحظت الدراسات وجود ارتباط بين مستويات المغنيزيوم المنخفضة وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

ولتجنب نقص المغنيزيوم ولصحة مثالية ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالمغنيزيوم يومياً مثل الخضراوات الورقية وبذور القرع واللوز والفستق والكاجو وبذور الشيا والكتان والشوفان والحبوب الكاملة والشوكولا الداكنة.