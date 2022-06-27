التلفزيون الأردني: ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز في العقبة الى 13 قتيل و 251 اصابة

أعلن التلفزيون الأردني مساء اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة الى 13 وفاة و251 إصابة.

و كانت الشرطة الأردنية أطلقت تحذيراً عاجلاً لسكان العقبة طالبتهم فيه بإغلاق النوافذ و عدم الخروج من المنازل.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني، ما زالوا يتعاملون مع الحادثة حتى اللحظة".

ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، إلى "عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الإسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة".

وأكد المركز في بيان له "توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام".

وأشارت مصادر صحية إلى امتلاء المستشفيات الأربع الرئيسة في محافظة العقبة، وإنشاء مستشفى ميداني لاستقبال الحالات الطارئة.