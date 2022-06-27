كيف ستنتج مصر الخبز من البطاطا بدلا من القمح؟

كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن الوزارة تدرس حاليا إنتاج رغيف الخبز من البطاطا بدلا من إنتاجه من القمح.

وأوضح الوزير المصري خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تسعى لإيجاد حل بديل للقمح لإنتاج الخبز.

وأشار وزير التموين إلى أن محافظة الوادي الجديد، من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض، ولكن آليات التشغيل والعمل على ذلك ليست بالسهلة في الوقت الحالي.

وقال باحث بوزارة الزراعة، وصاحب المشروع البحثي لإنتاج الخبز من البطاطا عبد المنعم الجندي إن تصنيع الخبز من البطاطا يتم عن طريق سلق البطاطا وإضافتها بنسبة 50% بطاطا الباقى من القمح.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، تم إنتاج خبز بجودة عالية، والمنتج صالح للاستهلاك الآدمي، نظرا للقيمة الغذائية الموجودة في هذا المكون، وتم تنفيذ هذه الفكرة من سنين كثيرة ونجحت.

ولفت إلى أنه عكف على دراسة مشروع إنتاج رغيف العيش من خلال البطاطا، وتوصل إلى عدد من الأصناف، تصلح للاستخدام مع القمح في إنتاج الخبز، لافتا إلى أن المشروع يعمل على إدخال البطاطا في إنتاج الخبز مع القمح، بنسبة 40% بطاطا و60% قمح، ما يقلل من الاستهلاك المحلي من القمح، والتوقف عن الاستيراد من الخارج مع الوقت، خلال 3 أعوام على الأكثر.

وأكد الباحث، أن المساحة المنزرعة من القمح 3 ملايين و600 ألف فدان، وفي حال زراعة 360 ألف فدان من البطاطا بجانبهم سنكفى احتياجاتنا من الخبز ولن نحتاج لاستيراد القمح أو الدقيق من الخارج.