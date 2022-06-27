رئيشت كان: التوجه الرسمي لدى الاحتلال الآن هو عدم التعقيب على إعلان حماس من قبل الوزراء

أفادت قناة "ريشت كان" العبرية مساء اليوم الاثنين بأن التوجه الرسمي حاليًا في "إسرائيل" هو عدم التعقيب على إعلان حماس خاصة من قبل الوزراء.

و كانت تصريحات الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة التي أعلن فيها تدهور صحة أحد أسرى الاحتلال في غزة، اهتماماً وتداولاً واسعاً لدى منصات التواصل العبرية.

و أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيدة، في تغريدة له عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشى خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

و كانت المرة الوحيدة التي أشار فيها الذراع العسكرية لحالة أحد الجنود الأسرى عقب تصعيد عام ٢٠١٨ ولم يقدم خلال هذه الفترة أي معلومة باستثناء التسجيل الصوتي الذي بث عبر برنامج ما خفي أعظم، أما توقيت الإعلان حاليا فيبدو غريبا وسيشكل الدليل الذي سينشر خلال الساعات القادمة ضغطا كبيرا على اللاعبين السياسيين لدى الاحتلال مع اقتراب انتخاباتهم الخامسة.

و في أول تصريح لمسؤول "إسرائيلي" كبير نقلته "ريشت كان" العبرية قال: "إعلان حماس عن تدهور صحة أسير إسرائيلي عمل استفزازي في ذكرى عملية الجرف الصامد"

و قالت مراسلة "ريشت كان" إن هذه حرب نفسية تخوضها حماس، مشيرة الى أن مسؤول إسرائيلي أبلغنا إنه لم يطرأ أي تغيير على صحة أي من السيد ومنغستو.

و قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "القسام يمتلك أسيران أحياء فقط هما افراهام منغستو وهشام السيد ويبدو أن أحدهما هو من تدهورت صحته".

كما قال مسؤول "أمني إسرائيلي" للقناة 12: "لا علم لدى منظومة الأمن بأي تغيير في الحالة الصحية لمنغستو أو السيد، وإن إعلان حماس يبدو وكأنه محاولة منهم للضغط على إسرائيل في إطار المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى".