أحدث فيديو لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة

أحدث فيديو للحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة، ضجة مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والوطن العربي، خلال الدقائق الماضية، عقب سقوط صهريج غاز سام في ميناء العقبة أدى لوفاة 5 مواطنين أردنيين حتي اللحظة وإصابة أخرين، الأمر الذي أعلنت عقبه السلطات الأردنية حالة الطوارئ داخل ميناء العقبة، لذلك وحرصاً من فريق العمل" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن أخر تفاصيل حادثة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في ميناء العقبة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى في هذه الدقائق.

فيديو لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في العقبة

وأعلنت وسائل إعلام أردنية مساء اليوم الإثنين، مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة.

ونشرت وسائل إعلام عربية، فيديو لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في العقبة، والذي أدى لهذه الفاجعة المدوية في الأردن.

لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في العقبة..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/qSuofXYcwB — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 27, 2022

فيديو اللحظات الأولى لتسرب صهريج غاز سام بميناء العقبة

وتوفي اليوم الإثنين 27/6/2022، 4 أشخاص وأصيب 70 آخرون من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، بعد تسرب غاز سام من صهريج، التي بينت أنه تمت السيطرة على التسرب.

ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام.

فيديو سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في العقبة

وأطلقت الشرطة الأردنية تحذيراً عاجلاً لسكان العقبة طالبتهم فيه بإغلاق النوافذ و عدم الخروج من المنازل، و ذلك بعد ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز السام في ميناء العقبة الأردني إلى خمس وفيات و234 مصابا، حسبما أعلن الأمن العام في المملكة.

ونقلت وكالة "بترا" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة"

وأشار إلى أنه نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمس وفيات و234 إصابة، وما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الإصابات في المستشفيات.

وكانت الوكالة نقلت عن الناطق في وقت سابق أنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف الناطق أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

فيديو لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أنه وفي أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

وأضاف السرطاوي، أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج.

فيديو حادثة سقوط صهريج الغاز السام في ميناء العقبة

وتفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع فيديو لحظة سقوط وانفجار صهريج الغاز السام في العقبة، داعين الله أن يرحم جميع الموتى، ويشفي جميع الجرحى

بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أنه "جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج".

وأفاد الأمن العام في الأردن أن تسرب الغاز السام أسفر عن 5 وفيات و234 إصابة حتى هذه اللحظة. فيما أفاد التلفزيون الأردني بأن الحصيلة الأولية لتسرب الغاز السام بلغت 4 وفيات و70 إصابة.

ورجحت تقارير أولية أن يكون تسرب الغاز وقع نتيجة سقوط حاوية من رافعة على صهريج غاز خلال عمليات الشحن والتفريغ في الميناء.

الأمن العام : خمسة وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و234 اصابة



للتفاصيل|| https://t.co/AYYJb3ZPVK#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/p6uZIdL6EV — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 27, 2022

شاهد: لحظة سقوط خزان الغاز السام في ميناء العقبة

وفي مقالنا سننشر لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أحدث مقاطع وصور للحظة سقوط خزان الغاز السام في ميناء العقبة وهي كالتالي: