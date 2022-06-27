بالصور سبب مقاطعة شي ان ومنتجات هدى بيوتي في الأردن والسعودية 2022- من شي ان؟

سبب مقاطعة شي ان ومنتجات هدى بيوتي في الأردن والسعودية 2022- من شي ان؟ ؛ حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية التفاصيل الكاملة عن سبب مقاطعة شركة شي ان والذي تحول إلى ترند عربي، حيث انتشرت في الساعات القليلة الماضية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقاطعة موقع شي إن، كما ويبحث الكثير من الأفراد عن السبب الذي أدى إلى مقاطعة الشركة، حيث أفادت عدة مصادر أن السبب وراء ذلك هو أن الشركة تدعم الشواذ المثليين، ما سبب حالة من الغضب في الشارع العربي خاصة في السعودية والأردن، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سبب مقاطعة شي ان ومنتجات هدى بيوتي في الأردن والسعودية 2022.

#مقاطعه_شي_ان كثير بيقاطعو شي ان بعد ماعرفو ومعهم حق ابسط شي يسووه لديننا بس مستغربه من شي نسبة شواذ عندنا كثير بمدارس بجامعات وبعضهم ناس نعرفهم شاذين ليه ماتنصحوهم اعرف ناس تقول بقاطع شي ان وهي فيه علاقه مع شخص من نفس جنسها ؟؟لوين بتوصلو بس الله يردنا له رد جميل يارب ❤ — سَنِيَّة (@ia_1so) June 27, 2022

سبب مقاطعة شي ان ومنتجات هدى بيوتي في الأردن والسعودية 2022- من شي ان؟

وتعد شركة شي ان من الشركات الالكترونية الرائدة في مجال بيع مستحضرات التجميل والأزياء وآخر الاتجاهات في مجال المكياج والموضة \أن "هذه الجماعة لها الحرية الكاملة في كل ما يفعلونه، ولا أحد يستطيع الاعتراض على هؤلاء الناس، ولا يجوز تقليدهم أيضًا”، الأمر الذي أثار حالة من العظمة. غضب في المملكة العربية السعودية، ومن جانبها أعلنت الجهات المختصة فورًا مقاطعة متجر شي إن فورًا، وخلال فترة وجيزة من إعلان المقاطعة خسرت الشركة الكثير من الأرباح المتوقعة كل يوم، وهناك بعض الأخبار تشير إلى أن الشركة تعتزم الاعتذار رسميا وسحب التصريحات التي أدلى بها في الساعات الماضية.

تقريبا كل الشركات العالمية بتدعم القذارة دي

وحتى امم الكفر المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

نظريات الدجل للتلبيس على الناس واقناعهم ان ما يخالف فطرتهم طبيعي

دعم نفسي وتطبيع مع كل الموبقات

و بدأت بالربا والزنا والتعري

حاليا الالحاد والش ـذوذ

معركة شرسة ع الفطرة والدين

#مقاطعه_شي_ان — Ꮤ@7Ꭰ ᎷᎬᏁᏁᎯᏚ - م̷ـــح̷ــم̷ــۆ̷د (@Wa7dMennas) June 27, 2022

سبب مقاطعة شي ان في الأردن

يعود سبب مقاطعة شي إن في الأردن المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية إلى قيام شركة Shein بتقديم منتجات تحمل شعار “LGBT” على غرار ألوان قوس قزح "Rainbow" وهو رمز المثليون جنسياً والمثليون جنسياً حول العالم، ثم بيانها عبر أحد حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أن المثليين جنسياً عنصر أساسي في المجتمع ولا يحق لأحد الاعتراض عليهم أو استنكار سلوكهم. هذا البيان الذي لم تقبله المملكة العربية السعودية والعديد من الدول الإسلامية التي ترى في ظاهرة الشذوذ الجنسي ظاهرة مخالفة للحس السليم والأحكام السماوية التي أتى بها الرسل، الأمر الذي دفع مواطني هذه الدول لمقاطعة منتجات شركة شي إن التي تسببت بحسب مصادر إعلامية بخسائر فادحة للشركة خلال الساعات القليلة الماضية.

ليش #مقاطعه_شي_ان هل لأنها تدعم الشواذ؟

طيب فيه شركات اخرى ايضا تدعم الشواذ لماذا لا يتم الدعوه لمقاطعتهم ...؟ pic.twitter.com/kQvZV0mioL — سلطان بن ناصر الحميدي (@xlxzv6) June 27, 2022

نبذة عن موقع شي ان- من شي ان

تأسس موقع Shein في الصين عام 2008 م ، وهو متجر على الإنترنت يعرض المنتجات والأزياء في جميع أنحاء العالم. لم يكن معروفًا في العالم العربي من قبل ، ولكن في عام 2015 ظهر في المملكة العربية السعودية وأصبح مشهورًا جدًا ، واستخدمت العديد من دول العالم العربي هذا المتجر الذي يخدم ما يقرب من 220 دولة حول العالم ، و في الحقيقة أن الشركة وجدت نفسها وسط العديد من الخلافات والنزاعات في العلامات التجارية ، وسبب مقاطعة موقع شي إن في السعودية هو دعمها للمثليين والمثليين.

شي إن من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات للمستخدمين ولكن في الساعات القليلة الماضية أعلنت المملكة العربية السعودية مقاطعة نهائية للشركة بسبب دعمها للمثليين والمثليين جنسياً ، وفي نهاية في هذا المقال تعلمنا سبب مقاطعة موقع شي ان في السعودية.

أغلق فرع Shein India في يونيو 2020 لأسباب تتعلق بالخصوصية.

في عام 2018 ، رفع Levi’s دعوى قضائية ضد Shein ، بعد أن صادرت الأخيرة نسخًا من علامة Levi التجارية وأصدرتها تحت علامتها التجارية الخاصة.