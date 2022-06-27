بالصور وزير الزراعة يعلن نجاح أول تجربة لاستزراع الأسماك من خلال الأقفاص البحرية بغزة

أعلن وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الإثنين، نجاح أول تجربة لاستزراع الأسماك في عرض البحر من خلال الأقفاص البحرية.

وأشار الوزير عطاري، في بيان، إلى أن وزارة الزراعة، وفي إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ألقت بثقلها لإنجاح هذه التجربة الاستراتيجية الأولى في المحافظات الجنوبية، التي بدأت أولى خطواتها عام 2017 وواجهت حينها العديد من الصعوبات والعقبات.

وأوضح أن الأقفاص البحرية تقع على بعد أربعة أميال بحرية مقابل مدينة خان يونس وتتكون من ثلاثة أقفاص غاطسة في المياه يبلغ حجم القفص حوالي 3000 متر مكعب، مبينا أنه جرى زراعة 320 ألف سمكة صغيرة من أسماك "دنيس" ومن مختلف الأوزان خلال شهري أيلول وتشرين أول 2021، ووصل القفص الأول إلى الحجم التسويقي خلال شهر حزيران الحالي 2022 .

وأضاف أنه من المتوقع أن تنتج هذه الأقفاص ما يزيد عن 100 طن، على اعتبار الحجم التسويقي 500 غرام للسمكة الواحدة والتسويق يستمر لمدة 6 أشهر.

وبين الوزير عطاري أن التسويق سيتم داخل المحافظات الجنوبية والشمالية، للمساهمة في رفع نصيب الفرد من استهلاك الأسماك الطازجة المحلية، الذي يعتبر أقل من نصيب الفرد السنوي على مستوى العالم.

وأشاد بالدعم السخي المقدم من الحكومة الإيطالية لتنفيذ هذا المشروع، كما ثمن جهود ودور منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في إخراجه إلى حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا المشروع مفتوح أمام القطاع الخاص للاستثمار والتوسع داخل البحر.

يشار إلى أنه تم اليوم حصاد ما يقارب من 2 طن كعينة تسويقية تجريبية سيجري تسويقها عبر المنافذ التسويقية المعروفة.







