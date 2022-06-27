أفضل 5 وصفات اكل سهلة و خفيفة وسريعة التحضير و صحية وغير مكلفة مكتوبة، تسعي المرأة العربية بشكل عام والخليجي لمواكبة كافة الوصفات والطبخات المتوفرة والحديثة والجديدة، من باب التمييز والتنوع التي تتخذه المرأة العربية على مائدة الطعام لأفراد أسرتها، فتلجأ دائما لاختيار الطعام والوصفات ذات التحضير السريع والسهل، فضلاً عن مكوناتها الغير مكلفة والسهلة التحضير، لذلك وضعنا لكم في فريق العمل الخاص بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن أفضل 5 وصفات اكل سهلة التحضير وكذلك صحية وغير مكلفة، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المستمرة والدائمة التي يرصدها فريق العمل عبر محركات البحث العالمية وأبرزها محرك قوقل، وذلك حرصاً على توفير الوقت والجهد لك سيدتي في عمليات البحث كون موقعنا دائما ما ينشر الوصفات والمأكولات وغيرها من الأشياء التي تعود بالفائدة لأفراد الأسرة.

وصفات أكل سهلة وغير مكلفة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة كورونا وغيرها من الأزمات، أصبح المواطن العربي يفكر دائما في أقل الفرص لتوفير مصروفه الشهري لذلك يتجه نحو مصروف البيت ولوازمه، وخاصة الطعام والأكل لذلك يحاول اختيار الوجبات والوصفات الغير مكلفة وكذلك سهل التحضير والغير مكلفة من باب الحفاظ على دخله الشهري تماشياً مع الوضع الاقتصادي الصعب التي خلفته الازمات العالمية.

وصفات اكل سهلة

وفي مقالنا الذي حمل عنوان لك سيدتي: أفضل 5 وصفات اكل سهلة و خفيفة وسريعة التحضير و صحية وغير مكلفة مكتوبة، سنبدأ معكم في أول وصفة والتي تصنف ضمن الوصفات السهلة التحضير والغير مكلفة وسريعة التحضير " البيتزا السريعه" وتكفي لـ 6 أشخاص ، فضلاً عن كونها تحتاج وقت قرابة الـ15 دقيقة وأقل من ذلك.

مكونات البيتزا السريعه:

9 ملاعق مليانه دقيق

9 ملاعق حليب

حليب باكو مش معلب أو تقدري اتخلطي حليب معلب بميه أو حليب بودر مداب في ماء لأن حليب المركز ينشف الكيك يطلع مش فلفي مش خفيف وهش+

9 ملاعق زيت ذرة ,أو اي زيت خفيف, مش زيتون

3 بيضات

ظرف بيكنج بودر, يساوي 2 ملاعق صغار+ فص ثوم, مطحون, أنتم وذوقكم

رشة خفيفة بهارات

وحده من اسهل وصفات الحنيذ لعيد الاضحى احفظوها للعيد ان شاءالله 🐏🐑👍🏻😋😋 #الاختبارات pic.twitter.com/2XIuWfSJy2 — وصفات طبخ سهله منقوله 😋😋🍕🍲☕️ (@cakeah2) June 26, 2022

وصفات اكل سهلة وسريعة

وصفات سريعة للعشاء

طريقة تحضير البيتزا السريعه: أولاً : اخفقي البيض مع رشة الملح والبهارات والثوم, خفق بسيط، وبعد ذلك اضيفي الحليب والزيت والدقيق والخميرة وقلبي زي الكيك، يكون زي قوام الكيك لا تزودي دقيق، ولو احتجتي اضافه لا تزيدي عن ملعقه.

وبعد ذلك خودي طاجين فرن, امسحيه بالزيت و غبريه دقيق زي طريقة الكيك، وعلى ذوقك لو تحبي كيك مرتفع, استعملي طاجين صغير مرتفع. ولو تحبيها مسطح مش مرتفعه, استعملي طاجين فرن مسطح، وتقدري تستعملي أكواب كب كيك، وفي نهاية ادخليه الفرن لحد ما يستوي، وصحة على قلوبكم.

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وصفات اكل صحي وسريع

وفي مقالناأفضل 5 وصفات اكل سهلة و خفيفة وسريعة التحضير و صحية وغير مكلفة مكتوبة، ندخل معكم في الوصفة الثانية لهذا اليوم وهي وصفة "لحم مع البطاطس"، سهلة التحضير والمكونات والوقت وتكفى لشخص واحد ويمكن زيادة الكمية وبنفس الطريقة بحسب عدد الأفراد أو الحاجة.

مكونات وصفة اللحمة مع البطاطس:

قطعة لحم ستيك

2-1 الى 2 بطاطس

3-3 فصوص ثوم بقشورها

إكليل الجبل

ملح الحبر الخشن

فلفل

زيت الزيتون

زبدة.

وصفات اكل جديدة وسهلة

طريقة تحضير وصفة اللحمة مع البطاطس:

نخرج قطعت اللحم من الثلاجة و نتركها تسخن بدرجة حرارة الغرفة على الاقل ساعة ثم نقوم بتنشيفها من السوائل بعد ذلك نرش عليها الملح و الفلفل الاسود المجروش ثم زيت الزيتون نقوم بتسخين المقلاة جيدا ثم نقوم باضاقة زيت الزيتون و نقلي فيه اللحم لمدة 5 د و نقلبه كل دقيقة نضيف الثوم المهروس و اكليل الجبل وبعد ذلك نضيف الزبدة و نكمل الطهي (مدة الطهي على حسب حجم قطعة اللحم) نقوم بتقطيع البطاطس على شكل اوراق ثم نقليها نقوم بتقطيع البطاطس على شكل اوراق ثم نقليها و نزين الصحن حسب الرغبة و نرفقه بالصوص الذي نفضله وصحة وعافية.

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وصفات اكل خفيفة وسريعة التحضير

ووصفتنا الثالثة نضع لكم وصفة "معكرونة بالجبنة" وتكفي هذه الوصفة لـ10 دقائق لتحضيرها، فضلاً عن أنها تكفي لِـ 4 أشخاص، ويمكن تقييمها من وصفات اكل خفيفة وسريعة التحضير، فضلاًً أنها مطلوب ومن قبل أفراد الأسرة دائما.، فقد جاء في مكوناتها :

كوب من الحليب

ومئتان وخمسون غراماً من المعكرونة

نصف كوب من كريمة الطهي

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة

ثلاث أرباع ملعقة صغيرة من الملح

زائد ملعقة كبيرة من البقدونس المقطع إلى قطع كبيرة، ومعها ربع ملعقة صغيرة من البابريكا المدخنة

ملعقة صغيرة ونصف من الخردل المطحون

بصلة متوسطة من نوع الأحمر المقطع إلى مكعبات صغيرة

ثلاثة أكواب ونصف من جبنة الشيدر المبشورة

نصف كوب من البقسماط الطازج.

وصفات اكل سريعة وسهلة

طريقة تحضير وصفة معكرونة بالجبنة

أولاً: تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ودهن الطاجن، وبعد ذلك ترك قدر كبير به ماء مملح قليلاً على النار حتى غليانه، ثمّ إضافة المعكرونة وطهيها لطراوتها مع بقائها متماسكة لمدّة ثماني إلى عشر دقائق ثمّ تصفيتها، وبعد ذلك تقومي بـطهي البصل في ملعقة كبيرة من الزبدة لخروج العصارة ويصبح البصل شفافاً، ثمّ إضافة كريمة الطهي، والحليب، وترك الخليط على النار حتى غليانه، ثمّ إضافته وتقليب الملح، والخردل وترك الخليط جانباً. إضافة ملعقة كبيرة من الزبدة، وثلاثة أكواب جبنة إلى المعكرونة التي تمت تصفيتها.

وصفات طبخ وحلويات مكتوبة

وفي مقالنا أفضل 5 وصفات اكل سهلة و خفيفة وسريعة التحضير و صحية وغير مكلفة مكتوبة 2022، سنرفق لكم مقطع فيديو في الأسفل لوصفتين وهي الوصفة الرابعة والخامسة في مقالنا أفضل 5 وصفات اكل سهلة و خفيفة وسريعة التحضير و صحية وغير مكلفة مكتوبة، وذلك من باب التسهيل عليكم الوقت في القراءة، وسيكون متابعة الفيديو لكم أفضل من أجل التطبيق العملي السريع لاعداد أفضل وصفات طبخ وحلويات مكتوبة.