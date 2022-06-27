أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022 – دعاء مكتوب ليوم عرفة

يبحث الكثير عن أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022، فنجد مجموعة من الأدعية التي يُستحب أن يدعو بها الإنسان في يوم عرفة، فالدعاء في يوم عرفة من أعظم العبادات التي قد يؤديها المسلم في هذا اليوم، فله ثواب وأجر من الله تعالى، لذلك كان حَريًا بكلِّ مسلم ومسلمة اغتنام يوم عرفة والمداومة في هذا اليوم على الدعاء والذكر الحسن، وعلى العبادات من صلاة وصيام وتلاوة وغيرها، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022.

يوم عرفة 2022

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة من كلِّ سنة هجرية، وهو من أفضل أيام السنة في الإسلام، وذلك لأنَّه يوم من الأيام العشر من ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفة مؤدِّين ركنًا رئيسًا من أركان الحج في الإسلام، وجدير بالقول إنَّ جبل عرفة يقع في مدينة مكة المكرمة، وتحديدًا شرق مكة المكرمة عند الطريق الذي يربط مكة بالطائف، ويبعد حوالي عشرة كيلومترات عن منى وستة كيلومترات عن مزدلفة، وهو المكان الوحيد الذي يقع خارج حدود الحرم الشريف، ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة من كلِّ عام هجري، يتَّجهُ حجاج بيت الله الحرام من مِنى إلى عرفة للوقوف فيها، وليوم عرفة فضل عظيم ذكره رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث: “الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ، فقد تمَّ حجُّهُ”[1]،والله أعلم.

أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022/1443

في ذكر أدعية ليوم عرفة مكتوبة 2022/1443 تجدر الإشارة إلى بعض الأدعية التي وردتْ في القرآن أو في السنة النبوية، وهي أدعية عامة يُستحب قولها في يوم عرفة لما فيها دعاء حسن طيب، ومن هذه الأدعية:

“اللهم إنِّي أسألك من الخير كلِّه عاجله، وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله، وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا”.

“اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وضَلَع الدَّين”.

“اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك”.

“اللهُمَّ لَكَ الحمدُ كالَّذِي تَقولُ، وخَيرًا مِمَّا تقولُ، اللهُمَّ لَكَ صلاتِي ونُسُكِي ومَحْيايَ ومَمَاتِي، وإليكَ مآبِي، ولكَ رَبِّ تُراثِي، اللهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ من عذابِ القبرِ، ووَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وشَتَاتِ الأمْرِ، اللهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ من شَرِّ ما تَجِيءُ به الرِّيحُ”.

دعاء يوم عرفة 2022 مكتوب

يُستحبّ الدُّعاء يوم عرفة؛ إذ إنّه من أوقات الاستجابة، كما أنّ ثوابه أعظم، وفيما يأتي دعاء يوم عرفة مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يامن يحول بين المرء وقلبه، يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين , يا من هو الرحمن على العرش استوى، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين) وتسأل حاجتك، فإنها تقضى إن شاء الله.

الَلهُمَ يا أسمع السّامِعينَ، يا أبصر النّاظِرينَ، وَيا أسرع الْحاسِبينَ، وَيا أرحم الرّاحِمينَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد السّادَةِ الْمَيامينَ، وأسألك اَللَّهُمَّ حاجتي التي أن اَعْطَيْتَنيها لَمْ يضرني ما منعتني، وأن مَنَعْتَنيها لَمْ ينفعني ما أعطيتني، أسألك فَكاكَ رقبتي مِنَ النّارِ، لا إله إلا أنت، وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وأنت عَلى كُلِّ شيء قَديرٌ، يا رَبُّ يا رَبُّ.

اللهم يا أجود من عطا، ويا خير من سُئل، ويا أرحم من استرحم، اللهم صلِ على محمد وآله في الأولين، وصلِ على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصلِ على محمد وآله في المرسلين، اللهم أعط محمد وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة، والدرجة الكبيرة.

اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه واله، ولم أره فلا تحرمني في يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشرباً روياً سائغاً هنيئاً، لا أظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير، اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم اره، فعرفني في الجنان وجهه، اللهم بلغ محمداً صلى الله عليه، وآله مني تحيةً كثيرةً وسلاماً.

دعاء يوم عرفة مستجاب

الدعاء في يوم عرفة هو سنة مستحبة عن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث إن الرسول كان يكثر من الدعاء في هذا اليوم ومن هذه الأدعية:

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات أقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب

يا كريم اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء أسئلك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجًا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فببابك واقفون و لجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت، إلهي إن لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؛ وإن لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي، وإن لم أتضرّع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرّع إليه فيرحمني، وكما فلقت البحر لموسى فنجّيته من الغرق، فصلّ وسلم يا ربّ على محمّد وآل محمّد ونجّني ممّا أنا فيه من كرب وسهّل أمري بفرج عاجل غير آجل وبرحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية يوم عرفة مكتوبة مستجابة

سنذكر فيما يأتي ادعية يوم عرفة مكتوبة مستجابة:

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا، ومحوت سيئاتنا، وقبلت توبتنا، وفرجت همومنا، واستجبت لدعواتنا، وأصلحت أبناءنا، وبناتنا، وأزواجنا، وغفرت لموتانا، وشفيت مرضانا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفُ عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

اللّهم اغفِر لي خَطِيئَتي وجهْلي، وإسرَافي في أَمري، وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي، اللّهم اغفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلي، وَخَطَئي وَعمْدِي، وَكلُّ ذلِكَ عِنْدِي، اللّهُم اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخرْتُ، وَما أَسْررت وَمَا أَعلَنت، وَمَا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنت المقَدّم، وَأَنتَ المُؤخر، وَأَنْتَ عَلى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”.

دعاء يوم عرفة اللّهم أصلح لي ديني الذي هو عِصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها مَعاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها مَعادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل المَوت راحة لي من كل شر”.

اللّهم إنّي أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللّهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

أدعية يوم عرفة مكتوبة طويلة

يعد أن ذكرنا ادعية ليوم عرفة مكتوبة 2022/1443، سنذكر أدعية يوم عرفة مكتوبة طويلة:

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِ على محمد وآل محمد، اللهم يا شاهد كل نجوى، وموضع كل شكوى، وعالم كل خفية، ومنتهى كل حاجة، يا مبتدئا بالنعم على العباد، يا كريم العفو يا حسن التجاوز، يا جواد يا من لا يواري منه ليلٌ داج، ولا بحر عجاج، ولا سماءٌ ذات أبراج، ولا ظُلَمٌ ذات ارتجاج، يامن الظلمة عنده ضياء.

أسألك بنور وجهك الكريم، الذي تجليت به للجبل فجعلته دكاً وخرَّ موسى صعقاً، وباسمك الذي رفعتَ به السماوات بلا عمد، وسطحت به الأرض على وجه ماء جمد، وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر، الذي إذا دُعيتَ به أوجبت، وإذا سُئلت به أعطيت.

وأسألك يا ربي باسمك السبوح القدوس البرهان، الذي هو نور على كل نور , ونور من نور يضيء منه كل نور، إذا بلغ الأرض انشقت، وإذا بلغ السماوات فتحت، وإذا بلغ العرش اهتز، وباسمك الذي ترتعد منه فرائص ملائكتك.

أسألك يا رب بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل , وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة، وبالاسم الذي مشى به الخضر على قلل الماء، كما مشى به على جدد الأرض.

وباسمك الذي أحيا به عيسى بن مريم الموتى، وتكلم في المهد صبياً، وأبرأ الأكمه والأبرص باذنك، وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك، وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله، وملائكتك المقربون، وانبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون، من أهل السماوات والأرضين.

وباسمك العظيم الذي دعاك به داوُد وخرَّ لك ساجداً، فغفرت له ذنبه، وباسمك الذي دعتك به آسية امرأة فرعون “إذ قالت ربِّ ابنِ لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين” فاستجبت لها دعاءها.

وباسمك الذي دعاك به أيوب، إذ حل به البلاء فعافيته، وأتيته أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندك “وذكرى للعابدين”، وباسمك الذي دعاك به يعقوب، فرددت عليه بصره وقرة عينه يوسف، وجمعت شمله.

وباسمك الذي دعاك به سليمان، فوهبتَ له ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده “إنك أنت الوهاب” وباسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلى الله عليه وآلـــــــــــه وسلم، إذ قال تعالى “سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” وقوله “سبحان الذي سخر لنا هذا، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبين”، وباسمك الذي تنزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله.

أجمل دعاء يوم عرفة لغير الحجاج مكتوب 1442

يفضل أن نقوم بالدعاء إلى حد بعيد في يوم عرفة وخاصة في الصلاة، وفي أوقات تحري الإجابة؛ ولذلك يجب علينا أن نقوم بالدعاء بشكل كبير ونطلب من الله في هذا اليوم بالغفران من الذنوب؛ ولذلك يجب أن نقوم بالإكثار من الدعاء ومن هذه الأدعية:

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

يا مُفرّج الكروب فرّج كربنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤك، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

دعاء يوم عرفة للصائمين

الصيام في يوم عرفة يغفر سنة ماضية وسنة سابقة؛ ولذلك يجب علينا أن نقوم بالصيام في هذا اليوم لله -سبحانه وتعالى- حتى يغفر لنا الذنوب، وإن نكثر من الدعاء في ذلك اليوم لله -سبحانه وتعالى- ومن هذه الأدعية:

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ، وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

اللّهم اغفر لي ولوالدي ولمن أحسن إلي، اللّهم سهّل لنا كل عسير وأرنا في حياتنا ما يسرّنا ويرضيك.

أفضل ما يقال في يوم عرفة

أفضل ما يقال يوم عرفة هي الأذكار المختلفة التي تكون في صورة التسبيح والحمد والاستغفار بما يعود على الإنسان بالنفع سواء بالأجر الذي يناله من رفع مكانته في الآخرة أو التيسير في أمور حياته المختلفة أو حتى تلك الأدعية التي وردت في القرآن الكريم:

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقهوا قَوْلِي.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ، إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء.

ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار.

أفضل الأعمال في يوم عرفة

إن يوم عرفة من أفضل أيام السنة في الإسلام، لذلك يجب على المسلم أن يستغل كلِّ ثانية في هذا اليوم بالعبادة والعمل الصالح، وكثيرة هي الأعمال أو العبادات التي يمكن للمسلم أن يؤديها في هذا اليوم، ولعلَّ أبرز الأعمال وأفضلها في يوم عرفة هو الصيام، وصيام يوم عرفة من الأمور التي ذكرها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في سنته الشريفة، حيث قال: “صِيَامُ يَومِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ علَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتي بَعْدَهُ”،[3] ومن أفضل الأعمال في يوم عرفة أيضًا الدعاء؛ لأنَّ خير الدعاء دعاء عرفة، ومن الأعمال المستحبة أيضًا في يوم عرفة التكبير والتهليل والذكر، وغيرها من العبادات والأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم.

وهكذا نكون قد أدرجنا ادعية ليوم عرفة مكتوبة 1442/2021، ويبدأ الدُّعاء يوم عرفة بعد زوال الشّمس؛ أي بعد أداء الحجّاج لصلاتي الظُّهر والعصر، جَمْعاً وقَصْراً وقت الظُّهر، بأذانٍ واحدٍ وإقامتَين، فيتوجّه الحجاجّ إلى عرفة، ويتقرّبون من الله -سُبحانه- بالدُّعاء، والذِكْر، والتلبية، والدُّعاء بعد حَمْد الله.