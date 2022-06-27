الأردن: 4 وفيات و70 إصابة من جراء تسرب غاز سام في العقبة

توفي اليوم الإثنين 27/6/2022، 4 أشخاص وأصيب 70 آخرون من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة.

وأخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة، بعد تسرب غاز سام من صهريج، التي بينت أنه تمت السيطرة على التسرب.

ونُقل مصابون إلى المستشفى بعد تسرّب مادة غازية سامة من صهرج بعد سقوطه، وفق مديرية الأمن العام.

وأوضح الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أنه وفي أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.

وأضاف السرطاوي، أنه جرى على الفور عزل المنطقة وبدأ المختصون بالتعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات إلى المستشفى وجميعهم قيد العلاج.