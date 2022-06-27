مازال قاتل إيمان أرشيد من الأردن يثير الريبة والخوف، وحديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ً أن تفاصيل حادثة إيمان أرشيد هزت الأردن والعالم كله، ولم يكن القبض على قاتل إيمان أرشيد سهلاً، بل كان في منتهى الصعوبة خصوصاً أنه قتل نفسه ليتم الحديث الآن أن قاتل إيمان ارشيد الأردنية مريض ومصاب بالتوحد.

هل قاتل ايمان ارشيد الأردن مريض ومصاب بالتوحد

قاتل ايمان ارشيد الاردن، بالرغم من مرور أيام على حادثة مقتل الشابة الأردنية أمام كلية العلوم التطبيقية في عمان، ما تزال هذه القضية محط انتباه الكثير من الناس، والذين ينتظرون بفارغ الصبر محاكمة الجاني على فعلته، وموقع محتويات في سطور مقاله التالي سيقدم بعض التفاصيل عن هذه الحادثة الأليمة، وعن مصير القاتل بعد مرور بعض الأيام، بالإضافة إلى الكشف عن حقيقة إصابته بمرض التوحد كما أشيع مؤخرًا.

من هي إيمان أرشيد

إيمان مؤيد أرشيد هي الشابة الأردنية التي فارقت الحياة بعد تعرضها للقتل العمد بإطلاق النار عليها في ساحة كلية العلوم التطبيقية في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية ظهر يوم الخميس الموافق لتاريخ 23 من شهر حزيران يونيو لعام 2022، وهي فتاة عشرينية العمر، تدرس في كلية التمريض، عرفت بحسن أخلاقها وتفوقها الدراسي.

تفاصيل حادثة إيمان أرشيد

في ظهر يوم الخميس الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر حزيران للعام الجاري أقدم شخص مجهول الهوية على قتل الشابة إيمان أرشيد داخل الحرم الجامعي لكلية العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان، والتي فارقت الحياة متأثرةً بإصابتها البليغة، حيث أقدم الجاني على إصابتها بستة عيارات نارية، اثنان منها في الرأس وأربعة في الصدر، مما أنهى حياتها على الفور بالرغم من المحاولات الجاهدة من الناس لإنقاذها، ولا تعتبر هذه الحادثة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث قد سبقتها بأيام قليلة حادثة مقتل الطالبة نيرة أشرف في ظروف مشابهة في جامعة المنصورة بمصر.

قاتل ايمان ارشيد الاردن

أثار مقتل الشابة الأردنية غضب وسخط المجتمع المحلي والعربي، وقامت الجهات المختصة بملاحقة الجاني منذ اليوم الأول الذي اختفى فيه على الفور بعد فعلته، وقد تم الكشف عن هويته بعد إلقاء القبض عليه، ووفقًا لما ورد هو شاب من مواليد 1985، يدعى عدي خالد عبدالله حسان، وقد أقدم على إطلاق النار على نفسه فور القبض عليه من قبل الجهات المعنية، وقد فارق الحياة مساء يوم أمس الأحد الموافق لتاريخ 26 من شهر حزيران الجاري، وقد انتشرت بعض الشائعات حول معاناة القاتل من الإصابة بالتوحد، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أية معلومات مؤكدة بخصوص ذلك.

القبض على قاتل إيمان أرشيد

ألقت الجهات الأمنية في عمان القبض على شاب ثلاثيني، بعد أن قامت بمحاصرته بإحدى المزارع الواقعة في بعلما، والتي تخفى فيها القاتل، حيث تبعد هذه المزرعة ما يقارب 40 كيلو مترًا عن موقع الجامعة التطبيقية حيث جرت الحادثة، وعقب فهم القاتل أنه أصبح في مواجهة مع العدالة أقدم على إطلاق النار على رأسه أمام رجال الأمن مما استدعى منهم نقله إلى مستشفى الزرقاء على الفور، حيث مكث في العناية المركزة، مع تواجد أمني مكثف، إلى أن تم الإعلان عن وفاته في مساء ليلة الأحد 26 من شهر حزيران الجاري.