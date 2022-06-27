معاريف: اتفاق على اجراء الانتخابات "الإسرائيلية" الخامسة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين 27/6/2022، أن اتفاقاً جرى على إجراء الانتخابات "الإسرائيلية" في 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري.

وذكرت صحيفة معاريف، أن موعد الانتخابات القادمة 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اتفقا على حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عبر تصويت الأسبوع المقبل.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن "رئيس الحكومة نفتالي بينيت ووزير خارجيته يائير لابيد وافقا على طرح مشروع قانون لحل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة فترة الانتخابات".

وأشار الموقع العبري إلى أن ذلك جاء على "ضوء فشل الحكومة في تجنيد عدد كافي لتمرير القوانين"، لافتا إلى أن الاتفاق بين بينت ولابيد جاء بعد استنفاد محاولات جعل التحالف مستقرا خلال شهرين من الاضطرابات