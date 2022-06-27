مصرع شخصين وإصابة 23 في حرائق غابات شرقي الجزائر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 23 آخرون، جراء حرائق متواصلة منذ الأحد، اندلعت في مساحات شاسعة من الغابات والبساتين في محافظة سطيف، شرقي الجزائر.

وحسب بيان لقوات الحماية المدنية في سطيف، نشرته الإثنين، فإن الحرائق في المحافظة تسببت بمصرع شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التنفس وحروق من بينهم 3 إصابات بالغة.

وذكرت أن عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت منذ ظهر أمس الأحد، في نواحي دوار الشريقات رأس الفيض والمزاهدية، على حدود بلديتي حمام قرقور شمال غرب سطيف، متواصلة لليوم الثاني على التوالي.

وأوضحت أن الرياح القوية والحرارة الشديدة تسببت في اتساع رقعة الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأحراش وبساتين الأشجار المثمرة.

وتعد هذه الحرائق الثانية من نوعها من حيث حجمها التي شهدتها الجزائر خلال الأيام الأخيرة بعد تلك التي شهدتها محافظة سكيكدة شرقي البلاد منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وخلفت مصرع شخصين.

وأعلنت النيابة المحلية بسكيكدة سجن شخص مؤقتا بعد أن أثبتت تحقيقات تورطه في رمي سيجارة كانت وراء اندلاع الحرائق.

وتصل عقوبات المتورطين في حرائق الغابات إلى السجن لمدة 30 عاما وتمتد إلى مدى الحياة في حال خلفت وفيات، حسب القانون الجزائري.

والعام الماضي، شهدت عدة محافظات حرائق وُصفت بالأكبر في تاريخ البلاد، تسببت بوفاة 69 شخصا، بينهم 28 عسكريا، إلى جانب خسائر مادية ضخمة، والتسبب بإتلاف نحو 100 ألف هكتار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت السلطات سلسلة قرارات لمنع تكرار حرائق الغابات، منها تجميد نشاط إنتاج الفحم بصفةٍ مؤقتة، كما منعت عدة محافظات التجوال داخل الغابات، وأعلنت عزمها استئجار طائرات إطفاء هذا العام.