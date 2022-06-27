مانشستر يونايتد يحسم أمره: رونالدو ليس للبيع

حسمت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، أمرها بشأن لاعبه الأسطورة كريستيانو رونالدو، حيث أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، أبلغت وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز، بأن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، ليس للبيع.

وأكدت تقارير عديدة أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، عرض خدمات الأخير على بايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنكليزي، لبحث إمكانية انتقال "الدون" لصفوف أحدهما في صيف 2022.

وأوضحت صحيفة "ميرور" أن إدارة فريق "الشياطين الحمر" تشعر بغضب شديد إزاء تحركات مينديز، وكيل أعمال رونالدو، الباحث عن مخرج لمواطنه، للرحيل عن ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" بغية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقالت مصادر من النادي للصحيفة إن "رونالدو لن يذهب إلى أي مكان في الموسم الجديد، وإن المدرب الجديد (إيريك تين هاج) يضع اللاعب على رأس خططه في الفترة المقبلة".

يذكر أن مانشستر يونايتد احتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم، ليخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي (2022-2023).