الجيش الإثيوبي يرد على مزاعم إعدامه جنود سودانيين..!

ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإثيوبي نفى إعدام 7 جنود سودانيين كانوا أسرى لديه.

الجيش الإثيوبي ينفي إعدام الجنود السودانيينالجيش السوداني: الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين كانوا أسرى لديه وهذا لن يمر دون رد

هذا وعلق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوهاجة على عملية الإعدام قائلا إن "التآمر الذي يحدث في حدودنا وما يخطط له هنا خلال الأيام القادمة كله يخرج من مشكاة واحدة وما يخطط هناك، يرتبط بمخططات في الخرطوم مصدرها واحد".

وأضاف: "هدف هذه المؤامرات هو زعزعة الأمن القومي للبلاد واستقرارها"، مؤكدا أن "هذه التحركات مرصودة وستتحطم عند صخرة إرادة الأغلبية الصامتة من جماهير شعبنا وتماسك المنظومة الأمنية".

وقال الجيش السوداني في بيان على صفحته عبر "فيسبوك" يوم أمس الأحد إن "الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".