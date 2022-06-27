حقيقة تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2022 مصر بعد أن أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية، على مستوى الجمهورية، الامتحان في مادة اللغة العربية للعام الدراسي 2021/2022، بإجمالي عدد 708 آلاف و478 طالبًا وطالبة أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انتشرت شائعات حول تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2022، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على كشف حقيقة تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2022.

امتحان العربي ثانوية عامة 2022

خاض طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر اليوم، امتحان العربي للثانوية العامة لعام 2022، وقد كان امتحان العربي يتضمن مواد البلاغة والصرف والنحو والقراءة والتعبير والأدب والنصوص، ومواد عربية أخرى.

امتحان العربي ثانوية عامة 2022

واشتعلت محركات البحث أمس بكثرة البحث عن حقيقة تسريب امتحان العربي ثانوية عامة 2022، كما ارتفع البحث أيضا عن حل امتحان العربي للثانوية العامة اليوم.

نجوم مصرية ستوافيكم بحقيقة تسريب الامتحان، كما سنخبركم بحل امتحان العربي أيضا الذي أجرى اليوم في المدارس الثانوية المختلفة على مستوى الجمهورية.

حقيقة تسريب امتحانات اللغة العربية للثانوية العامة

انتشرت العديد من الصور والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وجروبات الغش وتسريب الامتحانات على مختلف مواقع السوشيال ميديا في مصر، وخاصة موقع التواصل الاجتماعي “تيليجرام” وانتشر العديد من الصور في قنوات وجروبات التلجرام المختلفة، والتي بدورها تسببت في توتر وتذبذب للطلاب قبل امتحان الثانوية العامة.

ويطلب رواد التلجرام من الطلاب مشاركة المجموعات والقنوات الخاصة بهم ومتابعتهم حتى يتلقوا حل الامتحان، وجاء هذا الانتشار قبل بدأ الامتحان وأثناء الامتحان أيضا، مما تسبب في ذعر للطلاب وأولياء الأمور خوفا على أبنائهم.

رد وزير التربية والتعليم بمصر حول تسريب امتحان العربي الثانوية العامة

وقد علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمصر، أن جميع ما جاء من شائعات حول تسريب امتحان العربي الثانوية العامة لا يمس للحقيقة بشيء،

وأضاف “على الطلاب عدم الانحياز نحو هذه الشائعات والأخبار الزائفة، التي لا تمس للواقع بشيء، وكل هدفها هي بث التوتر والذعر في نفوس الطلاب، هادفا للحصول على بعض المتابعين الجدد”.

وأكد ” أن امتحانات الثانوية العامة جميعها مؤمنة، ومن الصعب جدا الوصول لها، ولا تخرج هذه الامتحانات من مكانها إلا في الوقت المناسب لخروجها، وهو وقت قضاء الامتحان للطلاب، وأن التسريبات والأخبار الشائعة حولها تلعب دور في عملية الضغط العصبي على الطلاب.

وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 250 طالبًا وطالبة، وأدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادتَي "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)" بإجمالي عدد 1796 طالبًا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقرات لجان السير بجميع المحافظات.

وقال حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل؛ بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات؛ حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 12 حالة غش، حيث قامت غرفة العمليات المركزية برصد 7 حالات غش بمحافظات (قنا، والمنيا، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، والقاهرة، وسوهاج) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

ورصدت غرف العمليات المحلية 5 حالات غش؛ الحالتان الأولى والثانية في محافظتي (القاهرة وأسوان) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، والحالة الثالثة لحيازة ساعة إلكترونية في محافظة الغربية، وحالتان لحيازة جهاز محمول في محافظتَي (الغربية والأقصر)، وتم التحفظ على الأجهزة المحرزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين، ورصدت الغرفة قيام طالبة بتمزيق كراسة الأسئلة الخاصة بها في محافظة المنوفية.

ورصدت الغرفة حدوث حالتَي إغماء للطالبات (م.م.س) بإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، و(س.ع.م) بإدارة بلقاس التعليمية بمحافظة الدقهلية، وتم رصد حالة هبوط للطالبة (ح.ط.ص) بإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات بالمحافظات المذكورة وعمل الإسعافات اللازمة.

ونوهت الغرفة بأنه تم نقل كل من (ن.ر.م) مراقب بمدرسة الجلاء بإدارة بني مزار التعليمية بمحافظة المنيا، إلى مستشفى بني مزار العام؛ لإصابته بإغماء وهبوط عام، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، وتم نقل الأستاذ (ع.ا. م.ا) مراقب بمدرسة الشهيد أحمد وحيد بإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية لمستشفى الأحرار؛ لإصابته بأزمة قلبية، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية، ونقل (ي.ا.أ) مراقب بمدرسة النصر التجريبية لغات بطنطا، بمحافظة الغربية لمستشفى الجامعة؛ لإصابته بغثيان وهبوط بضغط الدم، وجرى إخضاعه للرعاية الطبية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها العلمية والأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)".