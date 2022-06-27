دراسة مقلقة: ارتفاع معدل جلوس الأطفال أمام الشاشة

كشفت دراسة نشرتها صحيفة "الغارديان" عن ارتفاع مدّة جلوس أطفال المدارس الابتدائية أمام الشّاشة أثناء جائحة كورونا.

ووفق الدراسة، فتخطّت نسبة مشاهدتهم للشاشات عدد الساعات المسموح به بنحو ساعة وعشرين دقيقة إضافية يومياً كمعدّل وسطي.

وأكّدت الدراسة أنّ هذا الارتفاع الحادّ له تداعيات على النظام الغذائي للأطفال، ضعف النظر، والصّحة العقلية، بما فيها بروز مشاكل لديهم مثل القلق والكآبة والمشاكل السلوكية مثل العدوانية وزيادة نوبات الغضب.

واحتلّ أطفال المدارس الابتدائية (6-10) المرتبة الأولى لناحية زيادة عدد ساعات المشاهدة التي بلغت 83 دقيقة، وحلّ الكبار في المرتبة الثانية حيث بلغت الزيادة 58 دقيقة.

أمّا المرتبة الثالثة، فهي للمراهقين (11-17) الذين بلغت الزيادة في عدد ساعات المشاهدة لديهم 55 دقيقة. فيما كانت الزيادة لدى الأطفال دون سنّ الخامسة هي الأقل وبلغت 35 دقيقة فقط.

وذكرت الدراسة أنّ 89 بحثاً أُجري حول طبيعة الزيادة في معدّل المشاهدات في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، أستراليا، فرنسا، وتشيلي وشملت 200 ألف شخص. أظهرت النتائج أن المشاهد كانت ترفيهية، أي لا علاقة لها بالعلم او العمل.

وأوضحت الدراسة أنّ هذه النتائج هي دليل واضح على أهمية التقليل من عدد ساعات مشاهدة الشاشة قدر الإمكان، للتخفيف من آثارها السلبية على الصحة العقلية والجسدية.