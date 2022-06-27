حريق كبير في منطقة "الدكوانة" بلبنان مجهولة السبب

أطلق سكان منطقة مار روكز - الدكوانة، في لبنان، نداء استغاثة، بعد اندلاع حريق كبير في منطقتهم، يهدد الأبنية السكنية المجاورة ودير مار روكز، معربين عن مخاوفهم من حدوث كارثة.

وتفقد النائب الياس حنكش المنطقة حيث اندلع الحريق، وتم التواصل مع رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة ومدير الدفاع المدني ريمون خطار ومدير العمليات جورج بو موسى لتدارك الوضع.

وأكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن "عناصر الدفاع المدني الأبطال يعملون على إخماد الحريق بالتنسيق مع الجيش رغم الإضراب الذي ينفذونه نتيجة عدم وجود التأمين".

وقال: "أسباب الحريق غير معروفة حتى اللحظة وبقعة النيران كبيرة".