أفضل رجيم عيد الأضحى 2022- نظام لتخسيس الوزن في عيد الأضحى 2022- الكثير يبحث عن فقدان الوزن الزائد والتخلص من بروز الكرش والوصول إلى الوزن المثالي قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، لذا يسأل الكثيرون عن أفضل رجيم عيد الأضحى 2022- ونظام تخسيس الوزن في عيد الأضحى 2022، لذا يسعى فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لعرض أفضل ريجيم عيد الأضحى المبارك.

رجيم عيد الأضحى 2022

وجبة الإفطار

بيضة مسلوقة أو تيركي مع لبنة أو قطعتين من الجبنة البيضاء مع شريحة من التوست الأسمر.

بندورة وخيار مقطع.

كوب من الحليب أو عصير البرتقال الفريش

سناك بعد وجبة الإفطار بـ ساعتين

3 حبات لوز ني مع 3 حبات تمر أو حبة واحدة حسب الرغبة مع شرب كوب من الشاي الأخضر ويفضل إضافة عود من النعناع الفريش.

وجبة الغذاء

صدر دجاج مع خضار مشوية وطبق من الخضار المشكلة أو يمكن استبدال الخضار باللبن، أو سمك مشوي مع طبق الخضار الصحي، أو يمكن تناول اللحم مع 3 ملاعق من الأرز مع بامية أو فاصوليا.

سناك بعد وجبة الغذاء بـ ساعتين

تناول نوعين من الفاكهة حسب الرغبة، بما أننا في فصل الصيف يكثر فيها أنواع الفاكهة الشهية واللذيذة فمثلاُ يمكن تناول حبتين من المشمش أو بطيخ مع جبنة بيضاء أو حبة برتقالة مع كرز أحمر.

وجبة العشاء

تناول لبن زبادي مع الليمون والقرفة وبذور الشيا أو اللبن مع خيار أو خس.

رجيم عيد الأضحى 2022

نصائح لنجاح رجيم عيد الأضحى 2022

يفضل شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة حتى تشعر بالإشباع.

تناول حبة من التمر على الريق بأنه التمر يحتوي على نسبة قليلة من الدهون مما يساعد على التحكم في وزن جسم الإنسان، ويساعد التمر في خفض نسبة الكوليستيرول بالدم، وايضاً يحمي القلب والشرايين ويقلل من الشهية.

من الأفضل شرب كوب من الشاي الأخضر مع النعناع إذا رغبت لأنه الشاي الأخضر يساعد على تكسير الدهون الزائدة عن حاجة الجسم وبالإضافة إلى تسريع عملية الأيض عن طريق زيادة كمية الطاقة التي يستهلكها الجسم من حرق الدهون.

يفضل المشي بشكل يومي 20 دقيقة أو نصف ساعة لأنه المشي يساعد في حرق عدد من السعرات الحرارية والحفاظ على عضلات الجسم وتقويتها، وأيضاً يساعد في فقدان الوزن الزائد الموجود في منطقة البطن.

رجيم الكرش السريع

التوقف عن تناول السكر الأبيض والدقيق الأبيض.

يفضل التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بأربع ساعات.

التقليل من تناول النشويات.

تقليل تناول الملح لأنه يعمل على احتباس السوائل.

من الأفضل شفط البطن قدر المستطاع خلال الجلوس في المنزل أو عند المشي لأنه يساعد على تقوية عضلات البطن الضعيفة.

الإكثار من تناول الألياف لأنها تشكل مادة هلامية تساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر الجهاز الهضمي مما يساعد بالشعور بالشبع.

من المشروبات التي تعزز التمثيل الغذائي في الجسم هي القرفة مع اليانسون والزنجبيل والتي تساعد على تخفيف الانتفاخ وتقليل الغازات وبروز البطن.

الحصول على نوم كافي ومريح من 6-8 ساعات.

الابتعاد عن التوتر والعصبية لأنه التوتر يؤدي إلى زيادة دهون البطن عن طريق تحفيز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول.

يمكنك تجربة الصيام المتقطع لأنه ممكن أن يساعد على تخفيف الوزن وتقليل من دهون البطن.

من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم وللبشرة هو الشاي الأخضر لأنه المادة الموجودة في الشاي الأخضر تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تناول قبل النوم لبن زبادي مع الليمون ويمكن إضافة القرفة وبذور الشيا فهي تساعد على تخفيف الوزن وتحقيق التوازن الصحيح في الجسم.

إضافة خل التفاح إلى طبق الخضار اليومي لأن خل التفاح يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وايضاً يحتوي على حمض الاسيتيك.

تناول الأسماك على الأقل مرتين في الأسبوع لأنه السمك يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وغني بنسبة كبيرة من أوميجا 3 مما يعمل على تحفيز عملية حرق الدهون وخسارة الوزن بشكل أسرع.

أطعمة يجب تجنبها خلال رجيم عيد الأضحى 2022

المواد الغذائية المصنعة مثل الكاتشب، اللبن بالفواكة، مرق الدجاج وغيرها الكثير.

الأطعمة المقلية مثل البطاطا والباذنجان والزهرة.

الوجبات السريعة مثل الماك وبابويز وغيرها الكثير.

المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية العادية والدايت والعصائر غير الطازجة المصنعة.

الكعك والكوكيز والكيك يمكنك استبداله ببسكويت الشوفان أو الزنجبيل.