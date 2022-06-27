موعد عيد الأضحى 2022 وفق التقويم الفلكي- موعد عيد الأضحى 1443هـ، يهتم المسلمون في كل مكان في جميع أنحاء المعمورة في البحث موعد عيد الأضحى 2022 في فلكياً، فهم ينتظرون هذه اللحظة على أحر من الجمر، والمسلمون يبحثون عن، متى عيد الأضحى 2022، وفق التقويم الميلادي، لأنه تاريخيا يحل علينا عيد الأضحى المبارك وفق التقويم الهجري في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام، وهي مناسبة يعتبرها المسلمون من أهم المناسبات التي يحتفلون بها بعد الاحتفال بعيد الفطر السعيد، عقب صيام شهر رمان المبارك، فهما العيدان اللذان يُسمح للمسلمين بالاحتفال فيهما.

متى عيد الأضحى 2022 فلكيا

ويتساءل المسلمون في كل مكان من العالم عن، موعد عيد الأضحى 2022 وفق التقويم الفلكي- موعد عيد الأضحى 1443هـ، فهم يهتمون في هذه المناسبة جدا، كونهم يحيون سننا كثيرة ويؤدون طقوسا إسلامية جمة، كما إن هذه المناسبة السعيدة يهتم بها كل المسلمين في كل بقاع الأرض، لهذه الأسباب ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، متى عيد الأضحى 2022 فلكيا، حتى يخفف عنهم معاناة البحث عن الموعد الفلكي وفق المرصد الفلكي لعيد الأضحى المبارك 2022.

الأربعاء القادم

29 / 6 /2022

آخر موعد لقص الأظافر والشعر لأي شخص يضحي للعيد#عيد_الاضحى pic.twitter.com/tGSjqDV43G — مربط الحمراني (@alhamranistud) June 27, 2022

أول أيام عيد الأضحى 2022

ويبدأ المسلمون في التساؤل عن، أول أيام عيد الأضحى 2022، وكم يوم تبقى على عيد الأضحى 2022، حتى يستعدوا لاستقباله بأجمل شكل وصورة ممكنة، لأن هذه المناسبة تأتي مرة واحدة كل عام، وتستمر أربعة أيام متتالية، تحدث بها الزيارات بين الأقارب والأهل والأصدقاء والأحباب، ويتم من خلالها تبادل التهاني والتبريكات بالرسائل النصية عبر الأجهزة الخلوية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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آخر موعد لقص الأظافر والشعر قبل غروب الشمس لمن لديه نية الأُضحية

الأربعاء ٢٠٢٢/٦/٢٩

بداية الشهر العربي👇

الخميس ٢٠٢٣/٦/٣٠

الوقفـة👇

الجمعة ٢٠٢٢/٧/٨

( العيــد ) 👇

السبت ٢٠٢٢/٧/٩

وهو اول أيام عيد الاضحى المبارك . pic.twitter.com/ATXGH1RwQz — هاشتاق الكويت # (@2526Q8) June 26, 2022

ما أول يوم عيد الأضحى

ويتساءل المسلمون في كل مكان عن، ما أول يوم عيد الأضحى، و، موعد عيد الأضحى 2022 وفق التقويم الفلكي- موعد عيد الأضحى 1443هـ، و، أول أيام عيد الأضحى 2022، إذ يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022 السبت 9 يوليو 2022، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8م.