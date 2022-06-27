رابط مباشر.. أسعار الأضاحي بالتقسيط في بنك الراجحي بالسعودية 1443 هـ ـ 2022م

أسعار الأضاحي بالتقسيط في بنك الراجحي بالسعودية 1443 هـ ـ 2022م، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر الأضاحي العجول والمواشي والأبقار والخراف بالتقسيط في بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، لزيادة الاهتمام بالمقيمين والمواطنين في السعودية بالاهتمام عبر محركات جوجل بالبحث عن أسعار الاضاحي بالتقسيط في بنك الراجحي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم أسعار الأضاحي بالتقسيط في بنك الراجحي بالسعودية 1443 هـ ـ 2022م ، خاصة أن تطبيق الراجحي الإلكتروني يوفر لعملائه خدمة الأضاحي من خلال البرامج المختلفة المُقدمة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة، لذا تابع معنا في المقال التالي تفاصيل سعر الاضاحي في الراجحي 2022.

أسعار الأضاحي بالتقسيط في بنك الراجحي بالسعودية 1443 هـ ـ 2022م

يقدم مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودي أحد ابرز المؤسسات المصرفية على مستوى الشرق الأوسط لعملائه بالتعاون مع البنك الإسلامي الذي يختص بعمليات الذبح والتعبئة والتوزيع على فقراء المسلمين في الدولة العربية خدمة حجز الأضاحي إلكترونياً، وقد تم بدا تأسيس هذا العمل الخيري للإفادة من الأضاحي والهدى في المملكة بدايةً من عام 1403 هـ ـ 1983 م لتتم إسناد هذه المهمة الخيرية الطيبة وإدارتها للبنك الإسلامي ويقوم بالإشراف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدى والأضاحي التي تم تشكيلها من عدة جهات حكومية في المملكة العربية السعودية، ليستفيد من خدمات وأعمال هذا المشروع العديد من الدول العربية والإسلامية حول العالم ومن بينها:

بنجلاديش ـ باكستان ـ أذربيجان ـ العراق ـ سوريا ـ لبنان ـ فلسطين ـ الأردن ـ جيبوتي ـ السودان ـ تشاد ـ النيجر ـ مالي ـ بوركينافاسو ـ موريتانيا ـ غانا ـ ليبيريا ـ سيراليون ـ غينيا كوناكري ـ غينيا بيساو ـ جامبيا ـ السنغال ـ موريتانيا ـ تنزانيا ـ جزر القمر ـ موزمبيق.

اسعار الاضاحي في الراجحي

عمد مصرف الراجحي السعودي إلى توفير الأضاحي بأسعار مميزة في المملكة العربية السعودية وذلك لتسهيل عملية الحصول على الأضاحي في عيد الأضحى المبارك وتوزيعها على المستحقين من المسلمين في مختلف دول العالم، وقد جاءت أسعار الأضاحي لهذا العام في مصرف الراجحي السعودي على النحو التالي:

خطوات شراء الأضاحي من بنك الراجحي

حدد مصرف الراجحي عدد من الخطوات التي يتم اتباعها من العملاء لشراء الأضاحي للتضحية بها في عيد الأضحى المبارك 2021 إلكترونياً وهو الأمر الذي يُسهل من عملية شراء الأضاحي على المتواجدين في المملكة العربية السعودية والتي تكون على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الخاص بشراء الأضاحي إلكترونياً من مصرف الراجحي على شبكة الإنترنت، والتي يُمكن الوصول إليها مباشرةً من خلال هذا الرابط (شراء أضاحي الراجحي).

من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على تبويب (خدمة شراء نسك).

لتظهر أمامك قائمة خاصة بالخدمات المتاحة للشراء من خلال الموقع.

ثم تحديد نوع الطلب (أضحية ـ هدي ـ صدقة ـ عقيقة ـ فدية ).

ثم تحديد عدد الأضاحي المطلوب شرائها، ليظهر أمامك المبلغ المقابل لهذه الأضاحي المطلوب شرائها بالريال السعودي.

وستظهر أمامك على يسار الشاشة تكلفة الشراء بالريال السعودي ـ أو الدولار الأمريكي ـ أو اليورو.

ثم يتم إدخال بيانات الشاري والتي تتضمن (الاسم ـ عنوان البريد الإلكتروني ـ رقم الهاتف الجوال).

ثم تحديد وسيلة الدفع الملائمة لك سواء ما كانت فيزا كارد أو بطاقة مدى أو ماستر كارد.

ثم يتم استكمال جميع الخطوات المتبقية لعملية الحجز حتى تظهر أمامك رسالة تم الحجز بنجاح.

خطوات سداد قيمة الأضاحي عبر خدمة مباشر الراجحي 2022

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بخدمة المباشر للأفراد من مصرف الراجحي السعودي على شبكة الإنترنت، والتي يُمكن الوصول إليها مباشرة من خلال هذا الرابط (مباشر للأفراد ـ مصرف الراجحي).

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في مباشر للأفراد من خلال إدخال اسم المستخدم ـ كلمة مرور الحساب.

ثم الضغط على زر (تسجيل الدخول).

من الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى تبويب (المدفوعات).

ومنها اختيار خدمة (سداد الفواتير).

ومن أسفل الشاشة يتم الضغط على أيقونة (الأضاحي).

ثم اختيار نوع الفاتورة.

ثم اختيار مقدم الخدمة (أضاحي الراجحي).

ثم البدء في تعبئة البيانات الخاصة بالمستخدم وتحديد عدد الضاحي المطلوب.

ليطلب منك الموقع تأكيد البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم إدخال رقم تفعيل خدمة السداد الخاص بك.

لتكون بهذه الخطوات قد تمكنت من سداد المدفوعات الخاصة بشراء الأضاحي من مصرف الراجحي بسهولة.

طريقة تتبع طلب الأضاحي من بنك الراجحي 2022

حدد مصرف الراجحي عدد من الخطوات التي يتم اتباعها من العملاء لتتبع طلباتهم لشراء الأضاحي للتضحية بها في عيد الأضحى المبارك 2022 إلكترونياً وهو الأمر الذي يُسهل من عملية الحصول على الأضاحي للمتواجدين في المملكة العربية السعودية والتي تكون على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الخاص بشراء الأضاحي إلكترونياً من مصرف الراجحي على شبكة الإنترنت، والتي يُمكن الوصول إليها مباشرةً من خلال هذا الرابط (شراء أضاحي الراجحي). من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على تبويب (تتبع طلب). لتظهر أمامك قائمة خاصة بالبحث عن الطلب الخاص بك لشراء الأضاحي من خلال رقم الطلب أو رقم الكوبون. قم بإدخال رقم الطلب في الموضع المحدد. ثم أضغط على زر (بحث). لتظهر أمامك حالة الطلب لشراء الأضاحي الخاص بك على الفور.

الرابط المباشر للموقع الإلكتروني لبنك الراجحي السعودي

يُمكنكم الاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها مصرف الراجحي الخاصة بالأضاحي لعيد الأضحى المبارك للعام لحالي 1443 هـ ـ 2022 م من خلال الدخول إلى الموقع الخاص بشراء الأضاحي إلكترونياً من مصرف الراجحي على شبكة الإنترنت، والتي يُمكن الوصول إليها مباشرةً من خلال هذا الرابط (شراء أضاحي الراجحي).

للدخول إلى رابط منصة أضاحي شراء النسك عبر بنك الراجحي اضغط هنــــــــــــــــــا