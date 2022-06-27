داخلية غزة تعلن وصول كشف جديد لأسماء المسافرين غدًا عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الاثنين، عن وصول كشف أسماء جديدة للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم غد الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة الخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/26) هنـــــــــا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/25) هنـــــــــــــــا.

وأكدت الداخلية، ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت الداخلية، بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.