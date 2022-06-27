الرابطة الإسلامية تُطلق مخيم صيفي لطلبة المدارس "الثانوية" بخانيونس

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أمس الأحد، مخيم صيفي لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية بعنوان: "الطريق إلى القدس" في منتجع طبريا غرب محافظة خانيونس.

واستهدف المخيم 250 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس خانيونس.

وتخلل المخيم العديد من الزوايا السياسية، الأدبية، الفنية، الدينية، الصحية والثقافية المنوعة، وسط أجواء حماسية ووطنية شيقة.

وحضر المخيم كلاً من: الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، ومسؤول مكتب الرابطة الإسلامية في إقليم خانيونس أ.محمود العقاد، وأعضاء المكتب التنفيذي في المكتب العام، وكادر الرابطة في إقليم خانيونس والطلبة المشاركين.

وفي كلمة له، أكد أ. سامي البسيوني على مقولة الشهيد المؤسس د. فتحي الشقاقي: "المطلوب نموذج رسالي مجاهد يصدح بالحق في هذه المرحلة"، لافتاً إلى دور الشباب المجاهد في النهوض بالأمة وتحرير الوطن من دنس بني صهيون.

وقال أ.البسيوني: "أننا أسمينا المخيم بهذا الاسم تيمناً باسم نفق جلبوع الطريق إلى القدس، لافتاً أن هذا المخيم هو باكورة الأنشطة الصيفية التي تطلقها الرابطة الإسلامية خلال الإجازة الصيفية".

ووجه البسيوني: تحية إجلال وإكبار لكل من يُعبّد الطريق إلى القدس ويقود فلسطين نحو النصر والحرية بالإيمان والوعي والثورة.

واستذكر أ. البسيوني شهداء الرابطة الإسلامية الميامين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً الطلاب للحفاظ على إرث القادة الشهداء والسير على دربهم ونهجهم، وعدم الحياد عن طريقهم.

كما واستذكر الموجه العام للرابطة، الشهيد القائد بهاء أبو العطا "أبو سليم" صاحب الساعة التاسعة، التي كان يُدك بها مغتصبات العدو الصهيوني.

بدوره، رحب أ. محمود العقاد بطلبة المدارس في المرحلة الثانوية"، مؤكداً على الطالب الفلسطيني هو الخيار الاستراتيجي للرابطة الإسلامية.

وأضاف العقاد: أن الرابطة الإسلامية ستكون دوماً في خندق وموقع الطلبة علماً وقيماً وأخلاقاً لنرتقي بجيل إسلامي مثقف نحو التحرير.

وتحدث العقاد خلال كلمته عن فن الاتيكيت وكيفية التعامل مع إدارة المدرسة والطاقم التدريسي؛ لإبراز صورة مُشرقة لأبناء الرابطة في كل مكان.

وتوج المخيم بتكريم الطلبة المتفوقين في العام الدراسي الحالي بشهادات تقدير وهدايا قيمة؛ تقديراً لجهودهم وجدهم واجتهادهم في دراستهم، بالإضافة لتكريم الطلبة الموهوبين بالمخيم الصيفي.









