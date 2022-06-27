إليك طريقة عمل شوربة الخضار الشهية 2022

إليك طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022 ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الطريقة الكاملة حول عمل هذه الوجبة اللذيذة والجميلة التي نالت على اعجاب المشاهدين وهو ملايين وقد اهتم الفريق في كتابة هذه المقالة التي توضح لكم كافة الخطوات مع ارفاق مقطع فيديو يوضح لكم التفاصيل كاملة وهي على النحو التالي:

طريقة عمل شوربة الخضار الشهية

تتنوع الأكلات في شهر رمضان كونه يختلف عن بقية أشهر السنة، إذ يمتنع الصائم عن تناول الشراب والطعام لساعات طويلة، تبدأ من آذان الفجر وحتى سماع آذان المغرب مساء، وفي هذه الساعات المباركة يلجأ الصائم إلى تكثيف الأدعية والمضاعفة الصوات وقراءة القرآن الكريم، والتقرب أكثر من الله سبحانه وتعالى، كون الشياطين تصفد في هذه الشهر الفضيل.

مكونات شوربة الخضار

1. مكونات شوربة الخضار

كوب فاصوليا خضراء.

كوب بازلاء.

حبّة بطاطس متوسطة ومقطعة مكعبات.

حبّة جزر بحجم كبير ومقطعة لمكعبات صغيرة.

4 حبّات كوسا مقطعة شرائح.

2 حبّة طماطم بحجم متوسط ومقطعة إلى مكعبات متوسطة.

حبّة بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة بهارات.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

شوربة دجاج أو لحم، ويمكن استبدالها بمرقة دجاج.

2 ملعقة زيت زيتون.

قليل من الملح.

2. طريقة عمل شوربة الخضار

طريقة عمل الشوربة

طريقة عمل شوربة الخضار الأصلية

أحضري وعاء الطبخ وضعي بداخله مقدار زيت الزيتون، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يتغير لونه قليلًا، ثم أضيفي الثوم وقومي بتقليبه ولكن دون تحميره.

أضيفي مكعبات البطاطس والجزر وقومي بتقليبهما قليلًا في البصل والثوم.

أضيفي الفاصوليا الخضراء والبازلاء والطماطم والكوسا، ثم دعي المزيج السابق على النار المتوسطة لمدة 7 دقائق، مع تقليبهم كل قليل.

قومي بإضافة البهارات والملح والفلفل والكمون إلى المزيج، وتقليبهما قليلًا، ثم أضيفي الشوربة بمقدار مناسب أو مكعب مرق الدجاج والماء.

دعي الشوربة على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى تنضج المكونات، لتصبح جاهزة للتقديم. وفي نهاية المقالة حول طريقة عمل شوربة الخضار الشهية في رمضان 2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .