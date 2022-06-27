الأسرى الإداريون يقررون تجميد الإضراب عن الطعام واستمرار مقاطعة المحاكم بإستثناءات

قررت لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الاثنين 27/6/2022 ، تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأوضحت لجنة الاسرى ان قرار مقاطعة المحاكم مستمرة مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم.

وأشارت إلى أنه سيتم السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة ، مشددة على أن نضال الحركة الأسيرة مستمر حتّى تحقيق كافة مطالبنا وصولًا إلى إنهاء الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين: "إن حوارات عديدة قد حصلت بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة ، كانت نتائجها إلتزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزءًا من مطالب الأسرى الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعداد الأسرى الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، وصولاً إلى وقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى".

ويشار إلى أن الحركة الأسيرة لمواجهة الاعتقال الإداريّ اتخذت خطوات نضالية عديدة أُعلن عنه بداية عام 2022 ، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران، وكان ذلك إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير.