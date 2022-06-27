أكثر من 11 ألف إصابة بـ"كورونا" في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل" خلال اليوم الأخير.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن وزارة الصحة سجلت أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" في كيان الاحتلال خلال اليوم الأخير، في أعلى عدد للإصابات منذ ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، الجمعة الماضية، 9781 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، بعد إجراء نحو 35 ألف فحص.

وبينت المعطيات تسجيل 1036 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية حتى صباح اليوم. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10919 وفاة، بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

كما بلغ عدد المصابين بحالة خطيرة 217 مصابًا منهم 38 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وفي ظل موجة التفشي الجديدة، أوصت "الصحة الإسرائيلية" بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، خاصةً في الرحلات الجوية والحافلات وشبكات التسوق والمراكز الصحية.