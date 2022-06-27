مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين المواطنين والقوات.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت عور التحتا، وبيت لقيا غرب رام الله.

وأكدت المصادر، على اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد شرق رام الله الليلة الماضية، ورشق الشبان الفلسطينيون جيبات الاحتلال بالحجارة خلال الاقتحام.

كما اقتحمت مخيم الجلزون، حيث اندلعت مواجهات أصيب على إثرها شابين برصاص الاحتلال، الذي داهم عدداً من منازل المخيم واعتقل كلا من عيسى صافي ومصطفى زيد خروب وإبراهيم قطاش ويوسف صالح أبو شريفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية 20 مواطنا، خلال اقتحامات ومواجهات متفرقة في بيت لحم وجنين وقلقيلية وسلوان.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء عدي وقصي وأحمد ومحمد الشيخ بعد اقتحام منزلهم في مدينة جنين وهم أبناء الأسير المحرر إبراهيم الشيخ.