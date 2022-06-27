بالفيديو جرافات الاحتلال تهدم منزلاً في أم الفحم

هدمت آليات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلاً قيد الإنشاء في حي عين النبي بمدينة ام الفحم الواقعة شمال فلسطين المحتلة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية، بأن هدم هذا المنزل جاء بتزامن هدم المنزل مع يوم زفاف نجل صاحب المنزل، إذ أنه سيقام اليوم حفل زفاف شقيق صاحب المنزل الذي هدمته آليات الهدم الإسرائيلية.

وذكرت أن المنزل مكوّن من طابق واحد، إذ شرعت آليات الهدم بهدم المنزل، وذلك بعد اقتحام الحي، وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى المنطقة.

وأقيم المنزل وسط حي عين النبي في أم الفحم، وذلك في منطقة مأهولة ويعيش فيها المواطنون منذ عقود، لكن السلطات هدمت المنزل بحجة البناء غير المرخص.

وتلقى العديد من أصحاب المنازل والمحال التجارية في أم الفحم بشكل خاص ومنطقة وادي عارة بشكل عام، حديثا، عشرات أوامر الهدم، وذلك بذريعة البناء غير المرخص.

وفي سياق متصل، هدمت جرافات الاحتلال، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ203 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الإثنين.