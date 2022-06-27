الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات الورقة الثانية في فلسطين اليوم الاثنين27/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الفرع العلمي اليوم الاثنين امتحان الرياضيات الورقة الثانية بعد تقدمها لامتحان الرياضيات الورقة الاولى يوم السبت الماضي 25/6/2022 ، حيث وصف الامتحان بالصعب والطويل ، بالإضافة الى امتحان الاحياء ، لتكون جل امتحانات الثانوية العامة الفرع العلمي صعبة ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تتابع الاسئلة التي يتم سيتم نشرها اليوم بشأن الإجابات النموذجية لامتحان الرياضيات الورقة الاولى في فلسطين اليوم السبت 25/6/2022.

إجابات امتحان الرياضيات الورقة الثانية في فلسطين اليوم الاثنين27/6/2022

وكان أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، شرعوا الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

إجابات امتحان الرياضيات الورقة الثانية في فلسطين اليوم الاثنين27/6/2022

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محمد عواد، إنّ "امتحان الثانوية العامة هذا العام، يأتي في وقت خسرت فيه فلسطين اثنين من الطلبة الذين حرموا من تقديم الامتحان، إذ استشهدت الطالبة حنان عباس من جنين شمالي الضفة، والطالب معتصم عطا الله من بيت لحم، والذي تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الآن، علاوة على حرمان 26 طالباً من تقديم الامتحان بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم إما محكومون أو موقوفون يقبعون في سجون الاحتلال".









الاجابات وفقا لما تم تناقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي :





















