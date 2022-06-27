الإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاثنين 27/6/2022 ، يتقدم طلبة الثانوية الادبي اليوم الاثنين لامتحان الجغرافيا بعد تقدمها لامتحان الرياضيات يوم السبت الماضي ، حيث وصف الامتحان بالسهل ، ولكنة بحاجة الي تركيز وما سبقه امتحان الانجليزي ومدى الصعوبة التي كانت فيه ، تتابع وكالة فلسطين اليوم" الاسئلة التي يتم سيتم نشرها اليوم والإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا في فلسطين اليوم الاثنين 27/6/2022.

الإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاثنين 27/6/2022

شرع أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، الثلاثاء 14 يونيو، بتقديم أولى جلسات امتحان الثانوية العامة بالضفة الغربية بما فيها القدس وكذلك قطاع غزة والمدارس الفلسطينية في الخارج التي تسير وفق المنهاج الفلسطيني. ويأتي تقديم الامتحان في وقت استشهد فيه اثنان من الطلبة.

الإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا الفرع الأدبي في فلسطين اليوم الاثنين 27/6/2022

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، محمد عواد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "امتحان الثانوية العامة هذا العام، يأتي في وقت خسرت فيه فلسطين اثنين من الطلبة الذين حرموا من تقديم الامتحان، إذ استشهدت الطالبة حنان عباس من جنين شمالي الضفة، والطالب معتصم عطا الله من بيت لحم، والذي تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه حتى الآن، علاوة على حرمان 26 طالباً من تقديم الامتحان بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال، وهم إما محكومون أو موقوفون يقبعون في سجون الاحتلال".





















