مخابرات بيت لحم تعتقل المحرر العسعس وتستدعي اَخرين

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية، على اعتقال المحرر محمد موسى العسعس (28 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم الدهيشة، فيما يشن حملة استدعاءات بحق ثلاثة اَخرين من كوادر الحركة في محافظة بيت لحم.

وكانت مخابرات السلطة قد استدعت المحرر محمد العسعس صباح أمس الأحد، قبل أن تعتقله دون الكشف عن أسباب الاستدعاء أو تفاصيل الاعتقال بحقه.

والمحرر العسعس كان قد أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، أغلبها في الاعتقال الإداري.

من جهته، دان أ. طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة بحق كوادر الحركة في الضفة المحتلة.

وأضاف عز الدين في تصريح مقتضب، إن ما تقوم به السلطة من اعتقالات سياسية وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، وهو ما يصب في خدمة الاحتلال وينحرف عن مصلحة شعبنا وقضيتنا ويستهدف مقاومتنا ومجاهدينا.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة الاعتقالات بحق نشطاء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة، دون الكشف عن تفاصيل الاعتقال أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم والتوقف عن جريمة الاعتقال السياسي.