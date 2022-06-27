المكسيك.. مقتل 6 من الشرطة في تبادل إطلاق نار مع جماعة مُسلحة

قُتل 6 من عناصر الأمن المكسيكي في تبادل لإطلاق النار مع جماعات مسلحة في ولاية نويبو ليون شمال البلاد.

وقالت وزارة الأمن المكسيكية، في بيان: إن السلطات في الولاية أكدت مصرع ستة ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار مع أفراد يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابة إجرامية". وفق قولها.

وأوضحت الوزارة، أن المهاجمين كانوا يستخدمون أسلحة من العيار الثقيل وكانوا على متن 10 شاحنات مدرعة، خلال كمين نصب في الثالثة من صباح الأحد بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأضافت الوزارة "لسوء الحظ فارق ستة من أفراد وحدتنا الحياة أثناء تأدية واجبهم، ولا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج جراء إصابات بليغة".

وسجلت أعمال عنف في المناطق الشمالية للمكسيك ارتفاعا لافتا في الفترة الأخيرة، رغم تراجع موجة العنف إجمالا في عهد الحكومة الحالية، وفق السلطات المكسيكية.

وبيّنت الوزارة، أن المهاجمين كانوا يستخدمون أسلحة من العيار الثقيل وكانوا على متن 10 شاحنات مدرعة، خلال كمين نصب في الثالثة من صباح الأحد بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأضافت الوزارة "لسوء الحظ فارق ستة من أفراد وحدتنا الحياة أثناء تأدية واجبهم، ولا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج جراء إصابات بليغة".

وسجلت أعمال عنف العصابات في المناطق الشمالية للمكسيك ارتفاعا لافتا في الفترة الأخيرة، رغم تراجع موجة العنف إجمالا في عهد الحكومة الحالية.