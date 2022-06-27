إدخال طائرة جديدة في جيش الاحتلال تصل تكلفتها 90 مليون دولار

أعلن ما يسمى بـ"سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم، عن ادخال طائرة هيلوكوبتر بمواصفات جديدة في الخدمة العسكرية بتكلفة تصل إلى 90 مليون دولار.

ووفقاً للقناة 12 العبرية، بعد 50 عامًا كان مطلوبًا من سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال استبدال مروحيات الهيلوكوبتر، وتم اختيار مروحية "سيكورسكي" من النوع K-53-CH الذي أنشأته شركة لوكهيد مارتن.

وأكد مسؤول كبير في "سلاح الجو الإسرائيلي"، أن طائرة هليكوبتر الجديدة Sikorsky K-53-CH من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في الكيان ستدخل الخدمة في غضون ثلاث سنوات تقريبًا وستحل محل مروحية ياسور القديمة.

وأضاف أنه من مميزات الطائرة أن لديها 3 محركات بدلاً من محركين، ويبلغ مدى طيرانها حوالي 900 كم بدون إعادة التزود بالوقود، وسرعتها 340 كم / ساعة، ويمكن أن تحمل وزنًا يقارب 19 طنًا.

وتابع بأن التحكم في الطائرة من خلال نظام محوسب وليس ميكانيكيًا، ويمكن للطيار التحليق في وضع الطيار الآلي والهبوط دون استخدام يديه تقريبًا، مما يسمح له بالتركيز على المهمة بدلاً من قيادة المروحية، وهي مدمجة بالكامل في الشاشات اللمسية التي تسهل تشغيل واستهلاك المعلومات والبيانات، وهي قفزة في قدرات الطيران الحربي للاحتلال.