مهجة القدس: الأسير المجاهد عبد عبيد يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد محمود عبد عبيد (44 عامًا) من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى 21 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الـ 22 في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/06/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن الفعلي (27) عامًا؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير عبد عبيد ولد بتاريخ 03/10/1978م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.