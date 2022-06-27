سعر الدولار واليورو اليوم في الجزائر الأثنين 27 يونيو 2022.. مكاسب بـ"السوداء"

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال تداولات الأثنين 27 يونيو/حزيران 2022، لدى البنك المركزي، بينما ارتفع في السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم في الجزائر

ولم يتغير سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلًا 153.41 دينار للشراء، و153.44 دينار للبيع، بحسب موقع بنك الجزائر الرسمي "bank-of-algeria.dz".

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 190.01 دينار للشراء، و192.12 دينار للبيع، بحسب منصة (exchangerates247) المتخصصة في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وبقي سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 145.88 دينار للشراء، و145.89 دينار للبيع.

كما ثبت سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 177.66 دينار للشراء، و177.75 دينار للبيع.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 220.76 دينار للشراء، و223.21 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 38.87 دينار للشراء، و38.88 دينار للبيع.

واستقر أيضًا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبلغ 47.97 دينار للشراء، و48.50 دينار للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.71 دينار للشراء، و39.72 دينار للبيع.

فيما استقر سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 49.01 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 475.03 دينار للشراء، و476.01 دينار للبيع.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 587.21 دينار للشراء، و593.74 دينار للبيع.