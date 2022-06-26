كم سعر جرام الذهب في العراق بتعاملات الاثنين 27 يونيو 2022؟ اسعار الذهب بالدينار العراقي

أسعار الذهب في أسواق العراق خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في العراق مقابل الدينار العراقي، لا سيما أن محركات البحث شهدت عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، إذ استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، تزامنا مع العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

والسبت والأحد عطلة أسبوعية في أسواق المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق خلال تعاملات اليوم الاثنين نحو 85.788 ألف دينار (58.76 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today.com" لرصد أسعار الذهب.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق نحو 64.342 ألف دينار (44.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.043 ألف دينار (34.28 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 42.894 ألف دينار (29.38 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق) عند 75.066 ألف دينار (51.42 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.668 مليون دينار (1827 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 600.530 ألف دينار (411.32 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الاسبوع، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد آفاق السياسة النقدية ومخاطر التضخم.