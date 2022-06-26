أسعار الذهب في السودان خلال تعاملات اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في السودان في تعاملات اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، حيث استقر متوسط أسعار الذهب اليوم في السودان، وسط ركود حاد في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في السودان

و ثبت سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، عند 26.882 ألف جنيه (58.76 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، عند 23.523 ألف جنيه (51.42 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان ، مسجلًا نحو 20.162 ألف جنيه (44.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.681 ألف جنيه (34.28 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في السودان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم، نحو 836.042 ألف جنيه (1827 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 188.181 ألف جنيه (411.32 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات جلسة نهاية الاسبوع، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد آفاق السياسة النقدية ومخاطر التضخم.