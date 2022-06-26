سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بشكل دوري العديد من المقالات المتعلقة بالدولار، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وهي من العملات المهمة التي يبحث عنها الكثير من المتابعين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير "جوجل" قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر الدولار في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الإثنين 26 يونيو/حزيران 2022 بالسوق الموازية غير الرسمية، ولدى البنوك.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 3975 ليرة للشراء، و4010 ليرات للبيع.

الدولار في البنوك

وفي البنوك، سجل سعر الدولار 2814 ليرة في المتوسط، وفق موقع "cb.gov.sy".

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

وصعد سعر اليورو الأوروبي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلًا نحو 4192 ليرة للشراء، و4234 ليرة للبيع، مقابل 4177 ليرة للشراء، و4219 ليرة للبيع أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء)، هامشيا، ليسجل 4866 ليرة للشراء، و4919 ليرة للبيع، مقابل 4867 ليرة للشراء، و4920 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 1058 ليرة للشراء، و1070 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، نحو 1079 ليرة للشراء، و1092 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 27-6-2022

سعر الدينار الكويتي

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية، إلى نحو 12965 ليرة للشراء و13105 ليرات للبيع، مقابل 12961 ليرة للشراء و13100 ليرة للبيع، أمس.