طالع أسعار الذهب في تعاملات الاثنين 27 يونيو مقابل الليرة السورية

أسعار الذهب في سوريا اليوم الاثنين 27 يونيو 2022، يبحث الكثير من الأشخاص، لا سيما المستثمرين و أصحاب المال و الاعمال و الأشخاص المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في سوريا، و لذلك فإن فريق فلسطين اليوم الإخبارية يسعى لرصد أسعار الذهب في مختلف الدول، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في سوريا، حيث استقر متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات الاثنين 27 يونيو2022.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

و بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم، عند مستوى 147.633 ألف ليرة (58.76 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولًا بالأسواق)، عند نحو 129.182 ألف ليرة (51.42 دولار)، وفقًا لمنصة "gold-price-today" المختصة في أسعار الذهب.

كما لم يتغير سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، مسجلًا نحو 110.727 ألف ليرة (44.07 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 86.120 ألف ليرة (34.28 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم، نحو 4.591 مليون ليرة (1827 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.033 مليون ليرة (411.32 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، بعد بيانات اقتصادية ومع رصد آفاق السياسة النقدية ومخاطر التضخم.