قمة فلسطينية-أردنية قبل زيارة بايدن

عُقدت قمة فلسطينية-أردنية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، لبحثت التطورات الإقليمية تمهيداً لزيارة الرئيس الأمريكي الشهر المقبل.

وأكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، على موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم للفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إنه: "جاءت القمة بين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني لتنسيق المواقف ما قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى المنطقة منتصف الشهر المقبل".

وأضاف المسؤول:" كما بحثت القمة التحركات الإقليمية الأخيرة للملك الأردني بالمنطقة".

وتابع قائلاً :"هناك حراك واسع في المنطقة وفلسطين والأردن هم جزء أصيل منه وهو ما يستدعي تنسيق المواقف".

ويُشار إلى أنه يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن بدءاً من الثالث عشر من شهر يوليو/تموز المقبل "إسرائيل"، والأراضي الفلسطينية، والسعودية في أول زيارة له الى المنطقة منذ تسلمه مهامه العام الماضي.

وكان الرئيس الفلسطيني وصل في وقت سابق إلى العاصمة الأردنية حيث استقبله الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية.