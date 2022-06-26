وفد من "الجهاد" يعزي عائلة الشهيد محمد حامد برام الله

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد محمد عبد الله حامد (16) عاماً، والذي ارتقى متأثراً بإصابته خلال المواجهات مع قوات الاحتلال قرب بلدة سلواد شرق رام الله الجمعة الماضية.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام القائد زياد النخالة إلى عائلة الشهيد، سائلين المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن تكون دماء شهيدهم البطل شفيعاً لهم يوم القيامة، ولعنة على المحتل الغاشم.

وأكد الوفد أنَّ روحه الطاهرة التي ارتقت فداءً للوطن هي وقود انتفاضة التي يجب أن تستمر، ومقاومته الباسلة التي تواجه هذا المحتل.

وبدورها، أعربت عائلة الشهيد عن شكرهم وامتنانهم لوفد حركة الجهاد الإسلامي على مواقفهم وحضورهم الكريم الذي يعبر عن الوفاء لأبناء شعبنا وتضحياتهم.

يذكر أن عائلة الشهيد الفتى محمد حامد من رام الله تستنكر مماطلة الاحتلال بتسليم جثمان نجلها، والذي ارتقى بعد اعتقاله جريحاً برصاصهم الغادر.