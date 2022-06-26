دعاء نية صيام يوم عرفة 2022 ادعية للصائم في يوم عرفه هو ما سيتناوله موضوع هذا المقال، فالأساس في كلّ عملٍ من الأعمال والعبادات في الشريعة الإسلامية هو عقد النوايا، وكذلك في صوم يوم عرفـة لا بدّ من عقد النيّة لصيامه، فريق فلسطين اليوم الإخبارية يوضح لكم في هذا المقال أدعية نيّة الصيام في يوم عرفة، وأفضل ما يمكن للمسلم الدعاء به في هذا اليوم المبارك.

دعاء نية صيام يوم عرفة

إنّ الأصل في العبادات عقد النوايا كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى، فمَن كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها، أوْ إلى امْرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إلَيْهِ”،[1] فعلى المسلم أن ينوي الصيام لله نيّةً خالصة، ولا بدّ من التنويه على أنّه لم يرد أي دعاء مخصوص لعقد النيّة في صيـام يوم عرفـة، ولكن يسنّ للمسلم أن يدعو بما فتح الله عليه من دعاء نية صيام يوم عرفة، ومن هذه الأدعية نذكر لكم ما يأتي:

الدعاء الأول

اللهم إنّي قد عزمت الصيام في يوم عرفـة لوجهك الكريم إيمانًا واحتسابًا، فتقبّل مني وهب لي القوّة على حسن ذكرك وشكرك وطاعتك يا رب العالمين.

الدعاء الثاني

إلهي في يوم عرفة إني قد نويت أن أصومه إيمانًا واحتسابًا لوجهك الكريم، فتقبله يا ربنا واغفر لنا فيه ذنوبنا، واجعلنا من عتقاء النار يا رب العالمين.

الدعاء الثالث

ربّنا إنا نوينا صيـام يوم عرفـة فأعنّا وتقبل منا، اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وبارك لنا فيه، وزدنا فيه من الخير الكثير، وتقبلنا وأعتقنا من النيران يا أرحم الراحمين.

الدعاء الرابع

اللهم إننا قد عزمنا الصيام في هذا اليوم المبارك لوجهك الكريم، فلا تردنا عمّا عزمنا أمرنا عليه، واهدنا فيه إلى سواء السبيل يا رب العالمين.

الدعاء الخامس

اللهم إني قد نويت الصوم في يوم عرفـة، فهب لي قوّةً منك وصبرًا، واجعلني فيه من الذاكرين لك والشاكرين، ومن العابدين الطائعين، وأعتقني فيه من عذاب الجحيم يا رب العالمين.

افضل دعاء يوم عرفة للصائم

المزيد من أفضل ما يمكن للمسلمين الصائمين الدعاء به في يوم عرفة المبارك نقدمه لكم فيما يأتي:

اللهم في يـوم عرفـة المبارك نسألك العون على الصيام والقيام وغضّ البصر وحفظ اللسان، اللهم وإنّا نشهدك بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت حسبنا ونعم الوكيل.

إلهي في يوم عرفـة المبارك نسألك من الخيـر كلّه، اللهم هب لنا خيرًا نعلمه، وخيرًا لا نعلمه، وأعذنا يا ربّنا من الشرور كلها، واصرف عنا شرًا نعلمه، وشرًا لا نعلمه يا رب العالمين.

اللهم في يوم عرفـة العظيم لك الحمد أن بلغتنا إياه، ولك الشكر على ما أعطيتنا طيلة أيام حياتنا، سبحانك يا ربنا ما قدرناك حقّ قدرك، وما عبدناك حقّ عبادتك، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك الهداية في هذا اليوم المبارك، وأسألك العفو والعافية، وأن تتولّ أمري كلّه فإني لا أحسن التدبير، اللهم وتقبل صيامي واغفر لي ما تقدم، وما تأخر من ذنبي إنك على كلّ شيء قدير وبالإجابة جدير.

اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن تهب لي ولأهلي وأصحاب الحقوق على الرحمة، اللهم ارحمنا جميعًا برحمةٍ منك تغنينا بها عن رحمات من سواك يا رب العالمين.

ادعية للصائم في يوم عرفة

ادعية الصائم للمغفرة في يوم عرفة

اللهم في يوم عرفـة نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلّها، جلّها ودقها، وأن تتجاوز عن هفواتنا وزلاتنا، وأن تغفر تقصيرنا يا رب العالمين.

إلهي في يوم عرفـة أسألك أن تتوب علينا لنتوب إليك فتغفر لنا ما تقدم، وما تأخر من ذنوبنا يا أرحم الراحمين.

ادعية الصائم لطلب الرزق في يوم عرفة

اللهم وسع لنا الأرزاق في هذا اليوم المبارك، اللهم وهب لنا المزيد من فضلك وجودك وكرمك، ولا تصرف قلوبنا بمزيدك عن طاعتك، واجعلنا لك من الذاكرين الشاكرين إلى يوم الدين.

اللهم في يوم عرفـة المبارك أسألك السعة في الرزق، اللهم هب لنا رزقًا حلالًا طيبًا؛ مما نحبّ وترضاه أنت عنا يا رب العالمين.

ادعية الصائم لقضاء الحوائج الصعبة في يوم عرفة

اللهم في يوم عرفة أسألك بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد تحيي وتميت وأنت يا ربنا على كلّ شيء قدير، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

سبحانك اللهم في هذا اليوم العظيم لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين، اللهم اقض لنا حوائجنا، ولا تجعلنا في الحياة الدنيا من المتعبين الواهمين يا رب العالمين.

ادعية الصائم للهداية والتوفيق في يوم عرفة

اللهم في يوم عرفة المبارك نسألك أن ترزقنا الهداية والصلاح والسداد، ونسألك يا ربنا أن توفقنا في أمورنا كلها يا رب العالمين.

اللهم اجعل النجاح رفيقًا لدربنا ووفقنا توفيق الصالحين، وافتح علينا يا ربنا فتوح العارفين، واجعلنا في الحياة الدنيا من الهداة المهتدين يا أرحم الراحمين.