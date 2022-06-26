فيديو.. اللحظات الأولى لاعتقال قاتل إيمان ارشيد في الأردن

فيديو.. اللحظات الاولى لاعتقال قاتل ايمان ارشيد في الأردن، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية فيديو اعتقال القاتل، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن فيديو اعتقال منفذ عملية القتل بحق ايمان ارشيد وهي جريمة هزت الوطن العربي، وليس الاردن فقط، بعد قيام الأمن الأردني باعتقال القاتل كما صرحت السلطات الأردنية.

وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ولا سيما محرك البحث الشهير "جوجل" قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة هذا المقال.

وأعلن الامن العام الاردني، أن قاتل الفتاة "ايمان ارشيد" اقدم على اطلاق النار على نفسه عقب محاصرته في منطقة بلعما قرب المفرق.

جاء ذلك بعد أيام من جريمة القتل التي ارتكبها شخص في المنصورة بمصر من خلال قتله طالبة ذبحا حتى الموت في مشاهد صادمة.