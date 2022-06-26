بالصور  البسيوني: أنتُن بوصلتنا نحو القدس بالعلم والوعي والثورة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من المخيم الصيفي (الطريق إلى القدس) في احتفالية نظمتها بمنتجع البلدية على شاطئ بحر رفح .

وحضر الاختتام، الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، ومسؤول حركة الجهاد الإسلامي في رفح الشيخ خالد شيخ العيد، والقيادي في الحركة الشيخ درويش الغرابلي، ومسؤولة الطالبات في الرابطة الأستاذة مروة مزهر، ومسؤولة الإطار النسوي في رفح أم بهاء خضير إلى جانبهم عدد من كوادر الحركة وقيادات الرابطة والطالبات المستهدفات.

ووجه البسيوني، تحية إجلال وإكبار لكل من يُعبّد الطريق إلى القدس ويقود فلسطين نحو النصر والحرية بالإيمان والوعي والثورة؛مستبشراً بالزهرات اللاتي سيكنَّ خنساوات فلسطين المستقبليات،من يعددن رجالات فلسطين.

وبدوره دعا خالد شيخ العيد الطالبات للجد والاجتهاد وأن يُحصِّن العلم بالأخلاق الإسلامية .

وشدد شيخ العيد على أهمية العلم قائلا: "نحن نسير على خطى الدكتور الشهيد فتحي الشقاقي...نُعِدُّ جيلاً شبابياً واعٍ ومثقف، يصدح بالحق ويتفانى في خدمة الجماهير على كافة الأصعدة".

وأكد القيادي الغرابلي على أن الصراع مع الكيان الصهيوني سيبقى ممتداً ومستمراً حتى النصر والتحرير.

وتابع الغرابلي: "كلما أرادوا إخماد الثورة الفلسطينية، ستتقد جدوتها من جديد بهذه الأجيال الواعية المتعلمة فكل بوصلة لا تشير إلى القدس هي بوصلةٌ مشبوهة"

جدير ذكره أنه تخلل الاختتام العديد من الفقرات الوطنية والترفيهية،مُتوَّجاً بتكريم الطالبات المتفوقات في العام الدراسي الحالي وسط شكر وامتنان الحاضرين.









