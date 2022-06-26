اللاعب بيل ينتقل إلى وجهة جديدة.. تعرف عليها !

اعلن النجم الويلزي، غاريث بيل، بشكل رسمي انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس إف سي الأميركي، وذلك في صفقة انتقال حر.

ظهر بيل في فيديو له وهو يرتدي قميص الفريق الأميركي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأعلن أنه أصبح لاعبا جديدا للفريق.

وقال بيل، قائلًا "أراكم قريبًا.. لوس أنجلوس".

وأفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن عقد بيل مع لوس أنجلوس سيمتد حتى حزيران/يونيو 2023، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ويُشار إلى أنه سعى بيل لخوض تجربة أخرى بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، من أجل الاستعداد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال قطر 2022.

جدير ذكره أنه خلال السنوات الـ9 التي قضاها بيل في إسبانيا، فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات بالإضافة إلى 3 ألقاب في الليغا برصيد 106 أهداف في 258 مباراة.