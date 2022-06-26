فوائد العصفر مع القهوة- في ماذا يستخدم العصفر، العُصْفُر أو الجُرْجُوم ‏ هو زهرة القرطم المصبوغ هو نبات من الفصيلة النجمية. يستعمل لصبغ الأكل وله فوائد طبية. الجزء المستعمل من النبات هو أمتعة أزهار العصفر. يكون لون العصفر أصفر أو أحمر وحسب نوع الزهرة.يتراوح طول النبتة ما بين 30 إلى 150، لذلك وضمن متابعتها الدائمة حرصت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن تضع لكم هذه المقالة للحديث عن العصفر وفوائد العصفر وبماذا يستخدم العصفر.

ويعتبر العصفر أحد الأعشاب والتوابل الغنية بالقيمة الغذائية، حيث يطلق عليه اسم الجرجوم، و من الجدير بالذكر أن العصفر هي زهرة القرطم المصبوغ له العديد من الاستخدامات في الطبخ و تحضير الأطعمة، حيث يعتبر نبات عشبي يتم استخدام أزهاره و الزيت المستخلص من بذوره في الكثير من المجالات التي تفيد الإنسان، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، و سنتناول فيما يلي، المقصود بالعصفر، و في ماذا يستخدم العصفر، وهل كثرة شرب العصفر مضر، فوائد العصفر للصحة.

ما المقصود بالعصفر

والعصفر هو نبات من فصيلة النجمية ويطلق عليه اسم الجرجوم أو زهرة القرطم المصبوغ أو الزعفران الكاذب، حيث يستخدم بشكل كبير في الأطعمة لصبغ الطعام و تحويله إلى اللون الأصفر، و من الجدير بالذكر أن الزيت المستخلص من بذوره يستخدم في العديد من المجالات كالطب و الطبخ و التجميل، و يتمتع نبات العصفر بالعديد من الفوائد للوقاية من الكثير من الأمراض و أيضا يدخل في الأطعمة، ينمو بشكل كبير في قارتي أسيا و أفريقيا من وسط الهند حتي الشرق الأوسط في حوض النيل.

في ماذا يستخدم العصفر

وفي مقالنا ما لون العصفر- في ماذا يستخدم العصفر، يعتبر العصفر هو نبات عشبي يتمتع باللون الأصفر اللامع له العديد من الاستخدامات المتنوعة، كما أنه يدخل في الأطعمة و الصحة، حيث يرغب الكثير من الأشخاص باستخدامه بشكل مستمر، و من أهم و أبرز استخدامات نبات العصفر ما يلي:

يستخدم العصفر كبديل للزعفران.

يتم استخدامه كملون طعام.

يدخل كنوع من أنواع توابل الطعام.

يستخلص من بذوه زيت للشعر.

يستخدم كمشروب ساخن.

يتم استخدام العصفر كزيت للتدليك.

هل كثرة شرب العصفر مضر

ويعتبر نبات العصفر من النباتات النادرة التي قد تلحق الضرر بصحة الإنسان، فقد ينتج عن العصر أضرار موضعية، وخاصة زيت العصفر فهناك العديد من الأضرار التي تقع على الشخص عند عدم إدراكه لاستخداماته، و من مخاطر العصفر وزيته ما يلي:

زيادة تناول زيت العصفر مستوى السكر بالدم مما يؤدي ضرر للأشخاص المصابين بمرض السكري.

العصفر عند تناوله بكمية كبير يؤدي إلى نزيف و خاصة بعد الخضوع لعملية جراحية.

لا ينصح باستخدام زيت العصفر إذا كنت تعاني من تخثر في الدم.

إذا كان لدى الشخص حساسية من العصفر لا يمكن تناوله و ذلك لأنه يؤدي إلى حساسية متفاوتة الخطورة.

البعد التام عن العصفر للنساء الحوامل لأنه من الممكن أن يسبب اجهاض.

أهم فوائد العصفر للصحة

ما يميز العصفر هو زهرته الصفراء أو البرتقالية أو الحمراء التي يتم تلقيحها بواسطة نحل العسل، حيث يتمتع و يتميز بفوائده المتعددة التي تفيد جسم الإنسان بشكل كبير، و من أهم و أبرز الفوائد التي الخاصة بالعصفر ما يلي:

يعمل العصفر على الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين.

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعمل على خفض ضغط الدم و يعزز صحة القلب.

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

يساعد و بشكل كبير في فقدان الوزن و ذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية.

يقوم بتعزيز الجهاز المناعي.

يقوم بتخفيف الأعراض المصاحبة للطمث.

ينظم العصفر مستويات السكر في الدم.

يعالج الأكزيما والصدفية والتهابات الجلد.

يقوم العصفر بإزالة البكتيريا والأوساخ و الشوائب من الجلد.

يقوم زيت العصفر بتغذية بصيلات الشعر و يعمل على تقويتهم.

يقضي زيت العصفر على قشرة الرأس و يرطب فروة الرأس الجافة.

يعالج ألم المفاصل.

يقوم العصفر بتعزيز صحة الجهاز التنفسي.

يعالج جفاف الجلد.

يعزز صحة الدماغ والإدراك.

يقلل من ألام الدورة الشهرية.

الوقاية من السمنة.

يعمل على تنظيف القولون.

يعمل على تهدئة الأعصاب و التخلص من القلق و التوتر

فوائد العصفر للعين والحسد

يعتبر العصفر هو نبات من فصيلة النجمية و يطلق عليه اسم الجرجوم أو زهرة القرطم المصبوغ أو الزعفران الكاذب، له العديد من الاستخدامات، كما أنه يتمتع بعدد واسع من الفوائد التي تعود بالنفع على صحة الإنسان، وبالرغم من ذلك هناك أضرار يجب أخذ الحيطة و الحظر منها.

فوائد العصفر مع القهوة